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冷眼集／郭台銘連踢鐵板 會重演棄選結局？

記者 劉宛琳
鴻海創辦人郭台銘8日舉辦新書發表會。（記者余承翰／攝影）
鴻海創辦人郭台銘8日舉辦新書發表會。（記者余承翰／攝影）

鴻海創辦人郭台銘積極準備獨立參選，不過，彰化縣議長謝典林8日表態不會參加，還爆料郭有和民眾黨總統參選人柯文哲談合作，郭柯合勝率高，卻慘遭民眾黨打臉「郭柯配」非選項。連續踢到兩個鐵板，郭台銘月底宣布參選的決定是否會再變化？四年前郭也在登記連署截止日前一天才決定不選，會再度歷史重演嗎？

郭台銘昨天與太太曾馨瑩一席「粉紅著裝」出席新書發表會，兩個女兒突然現身獻花祝郭父親節快樂，現場氣氛絲毫不受上述「兩塊鐵板」的影響。郭台銘談到新書，提及年輕人有房就會想結婚，結婚就可以「○到六歲國家養」，不忘宣傳自己的政見。

9日在屏東舉辦的「主流民意大聯盟」造勢活動，為郭台銘預備獨立參選「試水溫」。不過，郭台銘在國民黨徵召期間所辦的造勢，幾乎沒有幾個黨內大咖願意站台，這次現場是否會有超過萬人的支持，以及有多少具政治影響力的人願意同台，尤其是立委參選人，也成為郭台銘獨立參選的籌碼及觀察指標。

郭台銘說，「民意大於黨意」，確實有六成民意希望下架民進黨。但也如同謝典林所說，「郭一組，侯一組，柯一組，違反下架民進黨的大框架」。若侯友宜、柯文哲、郭台銘都只站在「本位角度」思考，不願退一步，那在野間就不會有所謂的談判，只流於政治喊話，下架民進黨只是夢一場。

雖然郭台銘始終沒有放棄與柯文哲合作，但形勢比人強，除非郭台銘宣布參選後的民調可以贏過侯友宜、接近柯文哲，否則連談條件的資格都沒有。藍軍歷經三次大選都無法成功整合，郭台銘若真的參選到底，不僅泛藍拼圖少了最重要那一塊，讓賴清德躺著選，非綠陣營也只能「兄弟登山，各自躺平」。

郭台銘 柯文哲 民進黨

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