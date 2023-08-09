柯辦：郭柯配非選項 郭台銘：盡全力就會得到最好結果

民眾黨表示，黨主席柯文哲會參選總統到底。（本報資料照片）

鴻海集團創辦人郭台銘 傳出布局參選總統，與民眾黨總統參選人柯文哲是否組成「郭柯配」引發揣測。柯辦發言人陳智菡昨天表示，柯已多次在內部會議中聲明，會代表民眾黨參選總統到底，民眾黨會團結一切力量，但「郭柯配」並非選項。對此，郭台銘表示要做一件事不要去想困難，要去想方法。

來源：聯合新聞網

彰化議長謝典林退出國民黨 後，昨天首度表態指在野黨若能合作共推一組正副總統參選人，「這是最好的局」，如果郭台銘決定獨立參選，就是保送民進黨總統參選人賴清德當選，「我們是絕對不會參加」。對此，國民黨總統參選人侯友宜 簡短回應「我沒有意見，不評論」。

謝典林在彰化縣北斗鎮長補選時，陪同郭台銘助選無黨籍候選人顏宏霖，隨後宣布退出國民黨，被視為挺郭參選下屆總統；但他昨天接受廣播媒體專訪表示，六成民調認為在野整合才能取得下屆總統選舉勝選，若郭獨立參選，他和縣市議長就不參與，「比較不會得內傷」，既然不會贏，大家何必白費工夫。

謝典林表示，選舉就是要選贏，在野整合才有勝選的機會，獨立參選是最不利的選擇；國民黨不可能換掉侯友宜，侯要有智慧願意談合作，目前看起來侯的協調較沒彈性，國民黨等著人家來整合，協調僵化沒進展，在國民黨內談合作這個議題都被釘得很慘。

謝典林也說到張榮味為何不見侯友宜，並非不歡迎，而是不要保送民進黨的侯選人，他相信侯、郭、柯三人都想選總統，應該派出秘書黨層級出來協調合作；下架民進黨是個框架，侯郭柯應該往最大框架走。

陳智菡說，柯陣營會在近期內明確向郭陣營傳達柯文哲代表民眾黨參選總統到底的訊息，盼對方尊重。

民眾黨立委張其祿表示，柯文哲民調穩定居二，領先侯友宜，依現況來看，無論是與誰合作，柯擔任副手的機率幾乎是零；未來在野如何合作，會以郭台銘的意向、是否參選總統到底為起始點，重新發展出一張在野合作的樹狀圖。

謝典林昨天表態若郭台銘獨立參選，他不會參加，郭台銘昨天舉辦新書發表會，未對此正面回應，僅表示，主流民意大聯盟的團結是他最支持、最努力的目標。至於柯文哲辦公室說柯會參選到底，郭則以「今天以新書發表會為主」帶過。

郭台銘昨舉辦「郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄」新書發表會。郭在書中表示，成功者找方法，他這輩子都沒想過困難是什麼，因此當他要去做一件事情的時候，這份執著和冒險犯難的精神很重要，「要做一件事不要去想困難，要去想方法」。

他也以美國前總統羅斯福玩牌的故事來勉勵年輕人，就算拿到壞牌，還是要繼續玩下去，盡全力，就會得到最好的結果，「一副好牌，不靜下心來打，也不一定會贏；一副爛牌，只要沉著地打，不見得會輸」。

侯友宜昨與黨籍桃園立委參選人便當會，侯競辦執行長金溥聰、副執行長謝政達也出席，據悉會中雖較少觸及郭柯整合等敏感議題，但參選人也反映地方恨鐵不成鋼、不滿國民黨尚未整合的心聲，到現在還不團結、看衰、扯後腿，盼侯辦整軍出發後能和地方互補，聯合發動空戰、陸戰爭取選民支持，下架民進黨。