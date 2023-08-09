我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

新聞評論／民進黨用特別預算實現財富自由 納稅人扛債

聯合報社論
蔡政府八年執政用各種藉口編列了十多項特別預算，總額高達2.4兆元台幣，卻被蔡政府當成私人荷包支用。（本報資料照片）
蔡政府八年執政用各種藉口編列了十多項特別預算，總額高達2.4兆元台幣，卻被蔡政府當成私人荷包支用。（本報資料照片）

近年許多投資理財乃至詐騙廣告都打出「實現財富自由」的招攬，聲稱你不必付出太多勞力及時間，即能享有足夠的可支配所得。可見，財富自由是人人嚮往的境界，無需辛苦工作錢就完全夠用。這個概念，用來理解蔡政府債務多寡及是否債留子孫問題，就十分清楚：執政黨利用八年2兆多元（台幣，下同）的特別預算，完全實現了它的財富自由！

民進黨財富自由的關鍵詞，就藏在「特別預算」中。根據《預算法》，政府得提出特別預算的情況限於：國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期的重大政事。蔡總統任內七年多，除三年新冠疫情，並無戰爭、經濟變故或重大災變；但政府用各種藉口堂皇編列了十多項特別預算，總額高達2.4兆元（約750億美元）。此一數額，已相當於中央政府總預算一整年的規模，卻被蔡政府當成私人荷包支用。

特別預算的奧妙包括：第一、由於是因應緊急或特殊狀況，因此政府可以獅子大開口，幾頁公文就能索討上千億經費，而毋需明列細目。第二、由於是針對臨時情勢變化，所以政府享有至高無上的支配權，把預算項目變來變去，把錢挪來挪去，讓各相關部門難以追蹤監督。第三，特別預算完全仰賴舉債，但由於是一次取得，卻分別在不同年度動用支出，因此債務隱藏在政府例常預算之外，變得極不透明。

蔡英文指控，馬政府留下1.7兆債務，而她任內僅留債5000億元。其話術，即利用前段所述之第三項機關，刻意將其2.4兆的特別預算舉債排除不計，因此說得如此輕鬆。然而，若比較一下兩任總統所處的主客觀條件，馬政府任內遇到了棘手的全球金融海嘯衝擊，而蔡政府則自詡經濟20年來最佳。若處於太平盛世，蔡總統還大手筆編列2兆多的特別預算揮霍，這如何說得過去？

把如此高額的特別預算常態化，蔡總統是第一人；除了債留曾孫，更嚴重的問題是「國庫變成黨庫」。如上所述，特別預算原應是為了因應國防、經濟、社會緊急變故而設，但蔡政府卻利用它來夾帶一般年度預算的施政項目，甚至利用它來遂行對地方政府的支配私心，這不僅是違反財政紀律的行為，更形同將國家公帑當成執政黨私庫來運用。

舉例而言，蔡政府在前瞻建設經費的分配補助明顯「重綠輕藍」，高雄市一都獨得全台地方分配款的四分之一，台北市和台中市所獲青睞竟連其尾數都不到，這不是師心自用是什麼？再如，新竹棒球場申請3.5億經費重建，中央竟慨然給了12億元，結果是粗製濫造無法使用。前鎮漁港申請3000萬元經費整建，蘇貞昌卻主動追加至81億元；屏鵝公路改建經費原為47億元，最後狂燒至78億元，都暴露施政者浮華本色，根本是拿著國家公帑在那裡耍威風賣人情。

在各項特別預算中，防疫特別預算算是師出有名，畢竟有嚴重的疫情必須處理。然而，防疫預算經三度追加到8400億元，最後真正用於防疫、購買疫苗和相關醫療的比率，其實不到兩成。另外八成的經費，則用於補貼、紓困及發放消費券，藉疫情收買民心。更離譜的是，疫情結束後，政府竟還假藉名目編了3800億元的《疫後特別條例》，一路吃乾抹淨到底。

且看最近蔡政府為了收買年輕族群選票，連連開出減免學費、發放成年禮金等支票，即可知囊中有錢的滋味多麼愉快。民進黨藉2兆多特別預算實現了它的財富自由，但接下來幫它扛債的，卻是全體納稅人。

預算 疫情 防疫

上一則

台灣學生吸大麻日趨嚴重 女大生：系上一半學生吸食

下一則

冷眼集／郭台銘連踢鐵板 會重演棄選結局？

延伸閱讀

黃捷正式加入民進黨 「風雨同行、攜手前進」

黃捷正式加入民進黨 「風雨同行、攜手前進」
審計部總決算審核報告 威力完勝立法、監察院

審計部總決算審核報告 威力完勝立法、監察院
「未想與中國為敵」 賴清德：兩岸「定海神針」是民主

「未想與中國為敵」 賴清德：兩岸「定海神針」是民主
蔡跨任期借1.5兆 藍批債留下任政府

蔡跨任期借1.5兆 藍批債留下任政府

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
陳姓少年的女閨密遭設局下藥，險遭扒衣性侵（示意圖）。本報資料照片

愛太深？台16歲少年幫男友下藥 助性侵女閨蜜

2023-08-01 19:00
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」