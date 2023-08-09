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黑白集／最會「藏債」的政府 夸言好棒棒

黑白集
蔡政府被指常態性低編預算稅收以製造歲計剩餘，塑造年年還債的英明形象。（ 記者余承翰／攝影）
蔡政府被指常態性低編預算稅收以製造歲計剩餘，塑造年年還債的英明形象。（ 記者余承翰／攝影）

審計部戳破國王新衣，原來蔡政府不是最會「償債」，而是最會「藏債」。同樣利用特別預算舉債治國，前三位總統買戰機、蓋國道，蔡總統則是連鄉鎮停車場都用特別預算支應。蔡政府青出於藍更勝藍，常態性低編預算稅收以製造歲計剩餘，塑造年年還債的英明形象。

在野黨抨擊蔡總統債留曾孫，財政部反駁稱政府負債比率優於美日等國，這謊說得不臉紅。先進國家多半以追加、預備金等方式調度預算，台灣卻有獨到的特別預算制，另闢舉債巧門。一次舉債，分年動支，全靠時間差美化帳面。

蔡總統通過十多項特別預算，逾2兆多元台幣全數舉債，卻未列明償債財源，明顯占用未來國庫可用額度。財政部替總統濫借之舉辯護，稱分年編債不影響財政。但簽約蓋軌道、買軍機，能半途叫停嗎？她執政寫借條撒幣，全由後任還債，一副債不關己，真有夠爽。

政府用「流量」管理國債，利用「時間差」藏債。將日常政務歲出轉到特別預算，再藉分年編列藏於未來。另外，前一年低編稅收歲入製造歲餘，以便來年紙上還債；這是藏債於過去。政府會作帳，即便國債未償餘額高達6兆多台幣，總統還能夸言財政好棒棒。

經濟成長保二無望，明年舉債空間將大幅緊縮。蔡總統一陣揮霍，將留下什麼給台灣，很快會有答案。

預算 財政部 國債

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