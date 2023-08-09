我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

藍委林為洲質疑加牛查場失職 食藥署5點聲明

記者鄒尚謙／台北9日電
國民黨立委林為洲9日舉辦記者會指控食藥署，加拿大牛肉查場是加拿大政府為台灣客製化的查場。（本報資料照片）
國民黨立委林為洲9日舉辦記者會指控食藥署，加拿大牛肉查場是加拿大政府為台灣客製化的查場。（本報資料照片）

台灣6月15日開放加拿大全齡牛肉輸台，國民黨立委林為洲質疑，食藥署去年赴加拿大查場，不僅未查去除特定風險物質（SRMs）化製場，也未查以30個月齡以上牛隻為主的屠宰場、肥育場，質疑是加拿大政府為台灣客製化的查場。食藥署兩度發布新聞稿澄清，強調針對風險疑慮部分進行科學性的風險評估，並到加拿大實地進行安全管理、監測查核。

衛福部食藥署表示，2022年8月前往加拿大實地查場牛肉產品時，是與農業部動植物防疫檢疫署、牛海綿狀腦病(BSE)專家組團前往，並查核牛肉場對BSE管制作為，以及生產、防範等安全衛生作業，共查核一家肥育場、三家屠宰/加工廠、一家化製廠。

食藥署指出，台灣修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，自2023年6月15日起開放加拿大全牛齡牛肉輸台，食藥署依法進行審查，除完成科學性的風險評估外，更召開BSE專家諮詢會，審查加國所提交之書面資料，包括BSE病例之流行病學調查報告、飼料禁令及相關監控措施、BSE之監測計畫與牛籍辨識系統、防範BSE污染所採行之屠宰衛生及去除特定風險物質(SRMs)等，安排具獸醫專業及食品衛生安全相關之人員前往實地查核。

食藥署提出五點說明：

一、2022年度所查核之化製廠，為具有SRMs處理許可之化製廠。此次查核時化製廠未進行SRMs處理作業。經查核團要求，已提供佐證資料及說明處理SRMs之相關流程，且加拿大政府對於化製廠、運輸車輛及掩埋場均有監管。

二、107年與2022年查核JBS廠所見缺失，非發生於同一區域，非屬相同缺失；兩次查核缺失皆屬輕微，未涉BSE管理，且現場已立即改善，並由加拿大官方再次前往查核確認缺失改善。

三、CargillLimited牛肉工廠有多家屠宰場，食藥署2019年查核工廠編號為051，2022年查核工廠編號為093。

四、因市場需求，屠宰場對30月齡以上及以下牛隻之屠宰有做區隔，但30月齡以上牛隻僅占少數屠宰量。

五、加拿大牛籍資料管理完整，自2001年起即實施系統化牛籍管理，且將於2025年完成修法，精進移動控制等牛隻可溯性。

加拿大 國民黨 防疫

上一則

花蓮特搜小隊長甫獲消防楷模獎 在瑞士猝死

下一則

賴清德：一中原則把台帶向戰爭 侯友宜：不要自欺欺人

延伸閱讀

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」
台灣也曾是「芭比娘家」 泰山美寧工廠曾占全球產量8成

台灣也曾是「芭比娘家」 泰山美寧工廠曾占全球產量8成
美國櫻桃屢驗禁藥 台灣食藥署行文美駐台單位要求說明

美國櫻桃屢驗禁藥 台灣食藥署行文美駐台單位要求說明
回防桃竹 侯友宜攬腰鍾東錦、同框林光華

回防桃竹 侯友宜攬腰鍾東錦、同框林光華

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
陳姓少年的女閨密遭設局下藥，險遭扒衣性侵（示意圖）。本報資料照片

愛太深？台16歲少年幫男友下藥 助性侵女閨蜜

2023-08-01 19:00
台中市張姓男子與男友吸毒玩綑綁式性愛，鬧出人命，台中高分院2日駁回上訴，維持一審原判，判刑2年6月。(本報資料照片)

同志吸毒 綑綁式性愛要命 他伴屍6天露餡

2023-08-04 02:15

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸