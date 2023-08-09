藍委林為洲質疑加牛查場失職 食藥署5點聲明

國民黨立委林為洲9日舉辦記者會指控食藥署，加拿大牛肉查場是加拿大政府為台灣客製化的查場。（本報資料照片）

台灣6月15日開放加拿大 全齡牛肉輸台，國民黨 立委林為洲質疑，食藥署去年赴加拿大查場，不僅未查去除特定風險物質（SRMs）化製場，也未查以30個月齡以上牛隻為主的屠宰場、肥育場，質疑是加拿大政府為台灣客製化的查場。食藥署兩度發布新聞稿澄清，強調針對風險疑慮部分進行科學性的風險評估，並到加拿大實地進行安全管理、監測查核。

衛福部食藥署表示，2022年8月前往加拿大實地查場牛肉產品時，是與農業部動植物防疫 檢疫署、牛海綿狀腦病(BSE)專家組團前往，並查核牛肉場對BSE管制作為，以及生產、防範等安全衛生作業，共查核一家肥育場、三家屠宰/加工廠、一家化製廠。

食藥署指出，台灣修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，自2023年6月15日起開放加拿大全牛齡牛肉輸台，食藥署依法進行審查，除完成科學性的風險評估外，更召開BSE專家諮詢會，審查加國所提交之書面資料，包括BSE病例之流行病學調查報告、飼料禁令及相關監控措施、BSE之監測計畫與牛籍辨識系統、防範BSE污染所採行之屠宰衛生及去除特定風險物質(SRMs)等，安排具獸醫專業及食品衛生安全相關之人員前往實地查核。

食藥署提出五點說明：

一、2022年度所查核之化製廠，為具有SRMs處理許可之化製廠。此次查核時化製廠未進行SRMs處理作業。經查核團要求，已提供佐證資料及說明處理SRMs之相關流程，且加拿大政府對於化製廠、運輸車輛及掩埋場均有監管。

二、107年與2022年查核JBS廠所見缺失，非發生於同一區域，非屬相同缺失；兩次查核缺失皆屬輕微，未涉BSE管理，且現場已立即改善，並由加拿大官方再次前往查核確認缺失改善。

三、CargillLimited牛肉工廠有多家屠宰場，食藥署2019年查核工廠編號為051，2022年查核工廠編號為093。

四、因市場需求，屠宰場對30月齡以上及以下牛隻之屠宰有做區隔，但30月齡以上牛隻僅占少數屠宰量。

五、加拿大牛籍資料管理完整，自2001年起即實施系統化牛籍管理，且將於2025年完成修法，精進移動控制等牛隻可溯性。