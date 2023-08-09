蔡勘災40分鐘 霧社交管塞2小時…居民「等到一場空」

投89線8日搶通，路況欠佳，晚上6時後到隔日7時30分預警性封閉。(圖：南投縣府提供)

行政院長陳建仁前天暗諷南投防災沒有SOP等批評，南投縣長許淑華昨再回嗆，災區雨量大、山勢地形複雜，撤離不可能完全做到，「不是一句SOP就能解決這麼複雜的問題」；泛藍陣營也批陳建仁冷血至極，用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要。

本報系聯合報報導，行政院發言人林子倫昨表示，部分媒體與人士刻意扭曲陳建仁院長的話，指中央以政黨之別區分救災行為，發言全屬不實，令人遺憾。

仁愛鄉因超大豪雨重創，隨災區搶救陸續完成，今天恢復上班，但仍停課。但防災爭議尚未停歇。許淑華昨指出，陳建仁三次公開指南投縣政府應該超前部署，但災區與災區不該互比較，一是南投地形狀況不同，救災防災業務不同；二是雨量不同，能承受的程度不同；三是防災流程全按中央指示，但一天下超過1000毫米的雨，要完全撤離是不可能的。

國民黨 副發言人呂謦煒表示，中央理應與地方攜手合作，積極防救災，不是拿災民的苦難，作為政治鬥爭的工具，如此作為冷血至極。

國民黨立法院黨團昨舉行記者會指控總統車隊影響南投災區交通，立委孔文吉指蔡總統前天去勘災，導致從霧社下山的各式工程車、菜車及載送病患等車輛，因交通管制多等快2個小時。另據風傳媒報導，孔文吉直言，他原以為蔡英文 會先到南豐村關心被淹沒的加油站，接著到農會聽簡報，再赴仁愛鄉勘災，然而蔡英文下午2點50分到，3點半就離開，僅到南豐村聽完簡報就走了。孔文吉進一步指出，蔡英文此行，讓原本南豐到霧社20分鐘的車程延長至2小時，交通管制也造成正在搶救高麗菜的車輛無法出去，且霧社的在地居民都在山上等，很期待向蔡英文提出訴求，結果卻只等到一場空。

呂謦煒指出，仁愛鄉下了當年莫拉克颱風等級的雨量，48小時達1055毫米，如果高雄遇到這樣豪大雨，相信民進黨 政府一定會盡力迅速救災，為何南投縣府卻要忍受民進黨政府暗酸與嘲諷？

鴻海創辦人郭台銘昨在臉書指陳建仁非但未視民如子，甚至酸言酸語，拿南投當墊背，在災民傷口上撒鹽，毫無格局、偏離人性，「用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要」。

總統府發言人林聿禪昨回應，蔡總統出發前即指示以避免影響災區救災及交通為原則，進行人員及車輛縮減，因此赴往災區的車隊縮減至5輛車；台14線上並沒有為總統車隊交管，指控並非事實。