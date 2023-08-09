我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

蔡勘災40分鐘 霧社交管塞2小時…居民「等到一場空」

台灣新聞組／台北9日電
投89線8日搶通，路況欠佳，晚上6時後到隔日7時30分預警性封閉。(圖：南投縣府提供)
投89線8日搶通，路況欠佳，晚上6時後到隔日7時30分預警性封閉。(圖：南投縣府提供)

行政院長陳建仁前天暗諷南投防災沒有SOP等批評，南投縣長許淑華昨再回嗆，災區雨量大、山勢地形複雜，撤離不可能完全做到，「不是一句SOP就能解決這麼複雜的問題」；泛藍陣營也批陳建仁冷血至極，用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要。

本報系聯合報報導，行政院發言人林子倫昨表示，部分媒體與人士刻意扭曲陳建仁院長的話，指中央以政黨之別區分救災行為，發言全屬不實，令人遺憾。

仁愛鄉因超大豪雨重創，隨災區搶救陸續完成，今天恢復上班，但仍停課。但防災爭議尚未停歇。許淑華昨指出，陳建仁三次公開指南投縣政府應該超前部署，但災區與災區不該互比較，一是南投地形狀況不同，救災防災業務不同；二是雨量不同，能承受的程度不同；三是防災流程全按中央指示，但一天下超過1000毫米的雨，要完全撤離是不可能的。

國民黨副發言人呂謦煒表示，中央理應與地方攜手合作，積極防救災，不是拿災民的苦難，作為政治鬥爭的工具，如此作為冷血至極。

國民黨立法院黨團昨舉行記者會指控總統車隊影響南投災區交通，立委孔文吉指蔡總統前天去勘災，導致從霧社下山的各式工程車、菜車及載送病患等車輛，因交通管制多等快2個小時。另據風傳媒報導，孔文吉直言，他原以為蔡英文會先到南豐村關心被淹沒的加油站，接著到農會聽簡報，再赴仁愛鄉勘災，然而蔡英文下午2點50分到，3點半就離開，僅到南豐村聽完簡報就走了。孔文吉進一步指出，蔡英文此行，讓原本南豐到霧社20分鐘的車程延長至2小時，交通管制也造成正在搶救高麗菜的車輛無法出去，且霧社的在地居民都在山上等，很期待向蔡英文提出訴求，結果卻只等到一場空。 

呂謦煒指出，仁愛鄉下了當年莫拉克颱風等級的雨量，48小時達1055毫米，如果高雄遇到這樣豪大雨，相信民進黨政府一定會盡力迅速救災，為何南投縣府卻要忍受民進黨政府暗酸與嘲諷？

鴻海創辦人郭台銘昨在臉書指陳建仁非但未視民如子，甚至酸言酸語，拿南投當墊背，在災民傷口上撒鹽，毫無格局、偏離人性，「用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要」。

總統府發言人林聿禪昨回應，蔡總統出發前即指示以避免影響災區救災及交通為原則，進行人員及車輛縮減，因此赴往災區的車隊縮減至5輛車；台14線上並沒有為總統車隊交管，指控並非事實。

「不再有孤島地區！」仁愛鄉長江子信說，目前仁愛鄉各部落的聯外交通都已恢復，不過整體道路狀況欠佳，且多為單線通行，原則上都採「管制性」通車，入夜封路禁止通行，若遇大雨或臨時出現坍方，也將隨時封閉道路。台電南投區處昨表示，經數日連夜搶修，仁愛鄉9成以上已恢復供電。

蔡英文總統（前左一）7日到南投勘災。(記者賴香珊／攝影)
蔡英文總統（前左一）7日到南投勘災。(記者賴香珊／攝影)

蔡英文 國民黨 民進黨

上一則

工總白皮書揭5缺 盼總統參選人重視 籲開兩岸國是會議

下一則

蔣萬安將親赴上海雙城論壇 綠議員：別被中國摸頭

延伸閱讀

黑白集／這廂災區土石流 那廂總統美食秀

黑白集／這廂災區土石流 那廂總統美食秀
高雄斷橋陳建仁勘災晚3天 挨酸選舉才來

高雄斷橋陳建仁勘災晚3天 挨酸選舉才來
台電明年面臨破產 經部擬注資千億

台電明年面臨破產 經部擬注資千億
特別預算交鋒 陳建仁嗆無知 柯文哲酸「打臉審計部」

特別預算交鋒 陳建仁嗆無知 柯文哲酸「打臉審計部」

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
陳姓少年的女閨密遭設局下藥，險遭扒衣性侵（示意圖）。本報資料照片

愛太深？台16歲少年幫男友下藥 助性侵女閨蜜

2023-08-01 19:00
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」