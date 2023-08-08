國民黨籍澎湖議長涉賄請辭 衝擊藍選情

澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，上月以1000萬元交保後，7日宣布辭去議長。（本報資料照片）

澎湖縣議長劉陳昭玲因涉嫌關說與收賄176萬元(台幣，下同，約5.5萬美元)遭起訴、收押，羈押期間請辭議長，但議會尚未處理，澎湖地院上月裁定1000萬元交保，澎湖縣議會昨召開臨時會，劉陳昭玲主持會議時宣布辭去議長，隨後宣布散會，地方不捨也直言「不意外」，但她辭職後可能將影響國民黨 總統、立委澎湖地方輔選。

依「澎湖縣議會組織自治條例」規定，議長辭職應以書面向大會提出，於辭職書提出會議報告時生效。劉陳昭玲羈押期間雖曾請辭議長，但議會尚未處理，昨開臨時會，劉陳昭玲下午出席主持，宣布開議並主持2議案審查，隨即宣讀她辭去議長職報告、宣布散會，地方議員都表不捨。

據了解，澎議員們曾發動連署，希望劉陳昭玲打消辭職念頭，但劉陳昭玲似乎心意已決，地方人士上周即預言，劉陳昭玲出席主持縣議會，應該就是要處理「辭職」一事，果真一如預期，當劉陳昭玲走下主席台，多名議員上前向她表達不捨，縣府列席官員也起立致意。

地方人士指出，劉陳昭玲日前交保後相當低調，除曾赴前副議長陳雙全妻子靈前上香，幾乎不曾在公開場合露面，但她昨出席議會已逐漸恢復往昔氣色，沒有交保時的憔悴、消瘦，請辭應該是不希望成檯面焦點，讓外界多作文章，但要為下屆總統立委大選出力「恐怕很難」。「澎湖縣議會組織自治條例」規定，議長、副議長辭職生效後，應即報內政部 備查，並函知縣政府；「議長、副議長出缺時由會議決補選之。」目前議會暫由副議長藍凱元代理。

而國民黨籍雲林縣議會議長沈宗隆2日表示他因案已被起訴，要準備出庭，會先辭去議長職務，讓法官看到他有誠意接受司法判決

本屆22縣市議會中，國民黨原有16席議長，在南投縣議長何勝豐、彰化縣議長謝典林退黨後剩14席，一旦沈宗隆辭議長生效、及劉陳昭玲接任者均非國民黨籍，藍營恐剩12席議長。