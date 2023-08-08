「未想與中國為敵」 賴清德：兩岸「定海神針」是民主

民進黨 總統參選人賴清德 7日接受三立節目專訪，主持人鄭弘儀問賴，曾自稱「務實的台獨工作者」指的是什麼？賴清德說，務實就是根據事實，台獨是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，「台灣斬釘截鐵的就不是中華人民共和國一部分」。賴清德也首度提及兩岸「定海神針」就是民主，並強調從未想過要與中國為敵，兩岸應該成為彼此的朋友。

鄭弘儀問，所以這個台獨，就是國名不是台灣，是中華民國 ？賴清德說，「我們稱呼國名有中華民國、有中華民國台灣，有時候也會用台灣來稱呼國家，這就是目前台灣的情況」，特別是在印太的這個情勢緊張之際，使命就是要去維護區域的和平跟穩定，那也必須延續蔡英文總統的四個堅持。

鄭弘儀又問，如果要改國名，就按照民進黨「台灣前途決議文」由台灣人決定？賴清德說，「台灣前途決議文，基本上也接受了國名就是中華民國。」

此外，賴清德回應很多藍軍政治人物喜歡用「台獨金孫」貼標籤指出，「當然不接受、也沒有這個事實」，因為台灣政治只有政治金童，沒有台獨金孫這個事情。

賴清德說，台灣幾十年來的獨立運動或民主運動，參與的人其實都非常辛苦，被關、被抓，甚至犧牲寶貴的生命，就是為了一個理想，大家都是「番薯仔」。

賴清德也提到，只要能維持對等跟尊嚴的立場，為了要增進兩岸人民的福祉，「很樂意跟中國進行交流與合作，來謀求和平的發展」。

被問到藍營操作「票投民進黨、青年上戰場」，認為民進黨執政，兩岸兵凶戰危，這是真的嗎？賴清德表示，這是配合中國的文宣進行很多宣傳，但他覺得禁不起檢驗。

談及中國主張九二共識是兩岸的定海神針，賴則給出不同答案，他說，不管在野黨或執政黨，台灣社會每個人都肯認民主的意義，如果兩岸有定海神針，他認為民主就是答案，台灣也樂見中國人享受民主自由的幸福。