我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

喊話郭台銘？侯友宜競選影片喊關公「重然諾」

記者張睿廷、劉宛琳／台北8日電
國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）7日出席工商建設研究會成立工商業界後援會，攜手高喊當選。（記者葉信菉／攝影）
國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）7日出席工商建設研究會成立工商業界後援會，攜手高喊當選。（記者葉信菉／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜7日發布第二波競選影片「關公」，內容訴諸「重然諾」，遭解讀是向鴻海創辦人郭台銘喊話。侯友宜昨傍晚受訪表示，關公跟大家站在一起，做人要像關公一樣講義氣，重承諾。

侯友宜競辦發言人黃子哲、文宣組召集人陳國君表示，農曆6月24日是關聖帝君誕辰，侯友宜一直以關公精神自我期許，對人「義薄雲天」、對事「盡忠職守」。侯友宜在「關公」影片中指出，眾兄弟只要齊心力，為了一個目標，大家都要「重然諾，全力以赴」；他也用這樣的精神，送給自己的好朋友們，讓大家來發揮關公的精神、做關公的分身。

外界認為此舉是向郭台銘喊話「重然諾」。黃子哲回應，侯友宜就是關公信徒，發布影片無針對，相信所有信徒都會有所感受，外界無須做過度聯想。

國民黨主席朱立倫則表示，會團結一切可以團結力量，「如果今天分裂，就是幫民進黨放鞭炮」，讓民進黨總統參選人賴清德可以躺著選，這是台灣主流民意絕對不願意看到的。

此外，國民黨總統參選人侯友宜昨天在競選辦公室舉辦雙北立委參選人閉門便當會，近20人出席。據悉，台北市立委參選人賴士葆提醒大家不要「吃碗內、看碗外」，以他過去經驗看，每種票都要的多半沒好下場。語畢全場拍手叫好，展現團結氣勢。

侯友宜在便當會坐主位，身邊是立委參選人，競辦人員坐在角落，目的是希望讓侯友宜與立委參選人近距離溝通。侯逐一表達對各選區看法，立委參選人多有回應，氣氛熱絡。

「氣勢起來大家就省力。」侯友宜說，他不講大話，但他耐操耐勞會拚，接下來會全國走透透，經常去中、南部把氣勢拉起來，大家一起凝聚力量，也會拿出好的政策，未來大家一起打贏這場選戰。

參與會議的一名立委參選人透露，曾與侯辦發生不愉快的立委參選人羅智強、林金結，聽完賴士葆說不要「吃碗內、看碗外」的言論後都有拍手，似乎認同賴士葆言論，願團結支持侯友宜。

侯友宜 國民黨 郭台銘

上一則

審計部總決算審核報告 威力完勝立法、監察院

下一則

鄭文燦任內前瞻砸6億 桃園河汙加劇

延伸閱讀

不理侯友宜喊話？郭台銘自美返台 將宣布重要消息

不理侯友宜喊話？郭台銘自美返台 將宣布重要消息
沒債留子孫? 侯友宜轟蔡政府「債留曾孫」

沒債留子孫? 侯友宜轟蔡政府「債留曾孫」
新聞評論／國民黨先提升戰力 才有條件談聯盟

新聞評論／國民黨先提升戰力 才有條件談聯盟
賴營批社宅跳票 侯友宜：不要有嘴說別人、沒嘴說自己

賴營批社宅跳票 侯友宜：不要有嘴說別人、沒嘴說自己

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
陳姓少年的女閨密遭設局下藥，險遭扒衣性侵（示意圖）。本報資料照片

愛太深？台16歲少年幫男友下藥 助性侵女閨蜜

2023-08-01 19:00

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪