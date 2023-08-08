喊話郭台銘？侯友宜競選影片喊關公「重然諾」

國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）7日出席工商建設研究會成立工商業界後援會，攜手高喊當選。（記者葉信菉／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 7日發布第二波競選影片「關公」，內容訴諸「重然諾」，遭解讀是向鴻海創辦人郭台銘 喊話。侯友宜昨傍晚受訪表示，關公跟大家站在一起，做人要像關公一樣講義氣，重承諾。

侯友宜競辦發言人黃子哲、文宣組召集人陳國君表示，農曆6月24日是關聖帝君誕辰，侯友宜一直以關公精神自我期許，對人「義薄雲天」、對事「盡忠職守」。侯友宜在「關公」影片中指出，眾兄弟只要齊心力，為了一個目標，大家都要「重然諾，全力以赴」；他也用這樣的精神，送給自己的好朋友們，讓大家來發揮關公的精神、做關公的分身。

外界認為此舉是向郭台銘喊話「重然諾」。黃子哲回應，侯友宜就是關公信徒，發布影片無針對，相信所有信徒都會有所感受，外界無須做過度聯想。

國民黨主席朱立倫則表示，會團結一切可以團結力量，「如果今天分裂，就是幫民進黨放鞭炮」，讓民進黨總統參選人賴清德可以躺著選，這是台灣主流民意絕對不願意看到的。

此外，國民黨總統參選人侯友宜昨天在競選辦公室舉辦雙北立委參選人閉門便當會，近20人出席。據悉，台北市立委參選人賴士葆提醒大家不要「吃碗內、看碗外」，以他過去經驗看，每種票都要的多半沒好下場。語畢全場拍手叫好，展現團結氣勢。

侯友宜在便當會坐主位，身邊是立委參選人，競辦人員坐在角落，目的是希望讓侯友宜與立委參選人近距離溝通。侯逐一表達對各選區看法，立委參選人多有回應，氣氛熱絡。

「氣勢起來大家就省力。」侯友宜說，他不講大話，但他耐操耐勞會拚，接下來會全國走透透，經常去中、南部把氣勢拉起來，大家一起凝聚力量，也會拿出好的政策，未來大家一起打贏這場選戰。

參與會議的一名立委參選人透露，曾與侯辦發生不愉快的立委參選人羅智強、林金結，聽完賴士葆說不要「吃碗內、看碗外」的言論後都有拍手，似乎認同賴士葆言論，願團結支持侯友宜。