碳交所揭牌 蔡英文喊創造5.9兆產值 被疑淪大內宣
台灣碳權交易所(碳交所)昨天在高雄舉行揭牌儀式，碳交所董事長林修銘表示，明年第一季環保署的碳費徵收標準出來，就會開放台灣碳權交易，預計會在明年上半年完成。他也提出碳權交易兩大規則，一是碳權交易只會開放法人，不會開放自然人，畢竟碳排大戶都是法人；另外則是碳權交易不會開放次級市場交易，也不會有金融商品交易。
總統蔡英文、行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫等官員昨天都出席揭牌儀式，蔡總統宣示台灣預計整體推動淨零轉型的努力，2023到2030年將帶動台幣4兆元(約1260億美元)以上的民間投資，創造台幣5.9兆元產值，並提供超過55萬個就業機會。
工總昨天表示，2050年推動淨零時間很趕，因此相當需要政府協助，政府成立碳交所後，目前除了碳諮詢方面協助企業盤查、教育等，在台灣自願減量的額度交易，還看不到內涵。工總認為，用自願減量而非總額控制的方式，對於產業來說，節能減碳效果比較不好，政府應該先檢視台灣的總碳排是多少，才能細分產業、企業，一層一層的往下推，才知道各個產業減碳目標。
碳交所要怎麼買賣碳權都沒個影子，蔡英文總統卻說，到2030年，淨零碳排的努力會帶動4兆元以上民間投資，創造5.9兆元產值。但檢視現行機制，無法立刻為嗷嗷待哺的企業充飢，充其量還是有名無實的大內宣。
淨零轉型是當前國家經濟最大的挑戰，許多外銷產業正面對上游供應鏈的減碳要求，被逼得不得不做；目前歐盟碳價每噸約90歐元（約台幣3060元）。正因碳價昂貴，可能嚴重侵蝕企業獲利，甚至造成虧損，國際上無不嚴肅對待碳定價與碳交易。國際主流是由政府為各產業訂排碳總量上限，且這項排碳配額逐年減少，給產業減碳壓力；碳排超過額度，就到碳交易市場買碳權補足差額；反過來，企業因努力減碳低於配額，差額可變成碳權出售獲利。這是碳交易驅動減碳的關鍵誘因。
許多台灣的跨國企業已身歷其境，大多認同總量管制下的碳交易是減碳的正本清源之舉，也不斷向政府喊話推動，偏偏政府捨之要改推「碳費」，先向約540家製造業的排碳大戶課徵，但費率遲未拍板。因為訂高了，企業肯定反彈，訂低了，以當前爭論的優惠費率可能每噸只收100至200元，此低費率與歐盟差距太大，根本無法因應歐盟ＣＢＡＭ機制。
因此，台灣的淨零轉型從碳定價的結構就出了問題，且政府本來不想做碳交易，如今突然成立碳交所要幫企業媒合碳權買賣，一來可能給企業錯誤的想像，以為買碳權就像贖罪券，花錢就能做碳中和；二來因境內境外碳權認證的配套機制還沒有章法，以致萬一買到國外的虛偽碳權，企業碳中和不成反傷商譽。
碳交易所要成為協助台灣淨零轉型的關鍵助力，就是要設法促成在地企業優先減碳的機制，企業才能加大投資、吸引人才、增加就業和商機，如今放眼望去一片荒蕪；倒是這次新訂的「氣候變遷因應法」，拿掉「溫室氣體減量及管理法」原本限制境外碳權不得超過碳排配額十分之一的條文，讓事業可無上限抵用境外碳權，背後是誰在覬覦這龐大的利益，才耐人尋味。
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