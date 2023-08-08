碳交所揭牌 蔡英文喊創造5.9兆產值 被疑淪大內宣

台灣碳權交易所7日在高雄揭牌，董事長林修銘表示，預計明年上半年開放台灣碳權交易。圖為高雄大林蒲石化工業區。(記者劉學聖／攝影)

台灣碳權交易所(碳交所)昨天在高雄舉行揭牌儀式，碳交所董事長林修銘表示，明年第一季環保署的碳費徵收標準出來，就會開放台灣碳權交易，預計會在明年上半年完成。他也提出碳權交易兩大規則，一是碳權交易只會開放法人，不會開放自然人，畢竟碳排大戶都是法人；另外則是碳權交易不會開放次級市場交易，也不會有金融商品交易。

總統蔡英文、行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫等官員昨天都出席揭牌儀式，蔡總統宣示台灣預計整體推動淨零轉型的努力，2023到2030年將帶動台幣4兆元(約1260億美元)以上的民間投資 ，創造台幣5.9兆元產值，並提供超過55萬個就業機會。

工總昨天表示，2050年推動淨零時間很趕，因此相當需要政府協助，政府成立碳交所後，目前除了碳諮詢方面協助企業盤查、教育等，在台灣自願減量的額度交易，還看不到內涵。工總認為，用自願減量而非總額控制的方式，對於產業來說，節能減碳 效果比較不好，政府應該先檢視台灣的總碳排是多少，才能細分產業、企業，一層一層的往下推，才知道各個產業減碳目標。

碳交所要怎麼買賣碳權都沒個影子，蔡英文總統卻說，到2030年，淨零碳排的努力會帶動4兆元以上民間投資，創造5.9兆元產值。但檢視現行機制，無法立刻為嗷嗷待哺的企業充飢，充其量還是有名無實的大內宣。

淨零轉型是當前國家經濟最大的挑戰，許多外銷產業正面對上游供應鏈的減碳要求，被逼得不得不做；目前歐盟 碳價每噸約90歐元（約台幣3060元）。正因碳價昂貴，可能嚴重侵蝕企業獲利，甚至造成虧損，國際上無不嚴肅對待碳定價與碳交易。國際主流是由政府為各產業訂排碳總量上限，且這項排碳配額逐年減少，給產業減碳壓力；碳排超過額度，就到碳交易市場買碳權補足差額；反過來，企業因努力減碳低於配額，差額可變成碳權出售獲利。這是碳交易驅動減碳的關鍵誘因。

許多台灣的跨國企業已身歷其境，大多認同總量管制下的碳交易是減碳的正本清源之舉，也不斷向政府喊話推動，偏偏政府捨之要改推「碳費」，先向約540家製造業的排碳大戶課徵，但費率遲未拍板。因為訂高了，企業肯定反彈，訂低了，以當前爭論的優惠費率可能每噸只收100至200元，此低費率與歐盟差距太大，根本無法因應歐盟ＣＢＡＭ機制。

因此，台灣的淨零轉型從碳定價的結構就出了問題，且政府本來不想做碳交易，如今突然成立碳交所要幫企業媒合碳權買賣，一來可能給企業錯誤的想像，以為買碳權就像贖罪券，花錢就能做碳中和；二來因境內境外碳權認證的配套機制還沒有章法，以致萬一買到國外的虛偽碳權，企業碳中和不成反傷商譽。