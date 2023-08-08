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審計部總決算審核報告 威力完勝立法、監察院

聯合報社論
蔡英文總統（前排右二）日前赴板橋慈惠宮參香，致詞時強調沒債留子孫，反批前總統馬英九留下1兆7000億台幣債務。(記者林俊良／攝影)
蔡英文總統（前排右二）日前赴板橋慈惠宮參香，致詞時強調沒債留子孫，反批前總統馬英九留下1兆7000億台幣債務。(記者林俊良／攝影)

審計部最近提出中央政府總決算審核報告，不少資料和審核意見受到社會廣泛注意，並引發熱烈討論。諸如，蔡政府任內編列2兆多元台幣的特別預算太過浮濫，導致國家未償債務高達5兆多台幣；包括前瞻建設經費分配不公及執行不切實，防疫特別預算任意變更科目或隨便挪用，都暴露財政紀律不佳。在政府一片歌功頌德聲中，外界不易看清施政真相；審計部秉持職責誠實考核各項施政效能，發揮了撥雲見日的作用。

事實上，看到蔡政府種種好大喜功、債留曾孫、瞻前不顧後的施政作風，人們並沒有見獵心喜的感覺，而是感到心痛與憤怒。原因是，預算揮霍已持續了7年多，政府三番兩次舉債推出8000多億的特別預算，彷彿錢是憑空掉下來的，可以不必償還；俟債務累增成5、6兆的天文數字，蔡總統也就快要拍拍屁股卸任了。蔡英文辯稱，她並未「債留子孫」，因為馬政府就留下1.7兆（台幣，下同，約550億美元）的債務。但蔡總統不知道，到今年底止，她任內留下的未償債務將高達6.6兆嗎？

當蔡總統即將卸任，人們才看到國家債台高築的真相，其實已經太遲，因為胡亂揮撒的錢已經撿不回來。癥結就在，執政者如此善於花言巧語，上下官員競相粉飾太平，網軍日夜為虎作倀；在這種情況下，民眾注定被蒙在鼓裡。更可悲的是，憲政上設計的制衡機制，包括立法院和監察院的監督，也幾乎陷於癱瘓失能。也因此，才輪得到審計部這樣的小角色來扮演英雄，用無法造假的審計決算數字戳破行政部門的謊言。

過去七年，立法院的表現讓人失望透頂。它若有似無的存在，證明自己是一個毫無意志、虛有其表的國會，任由行政部門予取予求，全然棄守「最高民意機關」的職責。也因此，許多理應在政策疏誤當下或之前應提出的質疑和預警，幾皆被輕忽略過；即使兩蔣時代的立法院，都不致卑微、失能至此。尤其民進黨立委，取得了過去夢寐以求的過半席次優勢，卻誤用權力為政策護航，置廣大選民的託付於不顧。如此自甘墮落，不僅貶損立法院的質詢監督職能，也使五權分立的設計陷於崩壞。

在野黨立委的表現，一樣讓人不忍卒睹。國民黨是擁有三十多席立委的最大在野黨，但因為立委品質參差不齊，所展現的戰力遠不如預期。主要原因，是黨團幹部的戰鬥意志及政治智慧不足，不知如何藉用民氣或利用分進合擊「以小搏大」，對準重要議題集中力量搶攻灘頭，致無法深度揭穿政府虛假，一再讓民眾失望。而時代力量一意扮演「小綠」護航民進黨，失去在野黨本質，這是自我萎縮。至於擁有五席立委的民眾黨，偶有打弊佳作，但缺乏友軍支援，不足以形成氣候。

除了立法院的監督制衡軟弱無力，監察院近年因監委幾乎全為蔡總統政治性提名，因而對整肅官箴的職務認知嚴重失焦。對於行止不當官員的糾舉或彈劾淪於選擇性偏向。監委不僅看顏色調查，也看臉色糾彈，許多情節嚴重的政務官反遭輕輕縱放。久而久之，監院的調查結果不再受到民眾信任，「御史大夫」之名也蒙塵。

說來令人感慨，審計部扮演的角色，不過是審核政府預算及其執行運用，用數字說話。過去監督政府的角色，何曾輪到監察院底下的審計部扮演？而今，審計部的決算報告受到外界如此重視，不僅是它揭示了蔡政府始終巧言遮掩的真相，也是它的報告默默接住了立委及監委漏接的責任。審計部小兵立大功，愈發暴露蔡政府的扭曲。

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