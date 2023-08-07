新聞眼／缺陸軍組織、頻失言惹議 柯文哲勝選隱憂

台灣民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲 近期在多項民調 中坐二望一，但始終被認支持勢力跨不過濁水溪以南。柯文哲近期不但常往中南部走動，到當地廟宇參拜、拜會地方人士，連民眾黨創立四周年黨慶都移師台中，並開放非黨籍人士入場，展現「跨越濁水溪」的企圖。不過，柯文哲欠缺陸軍組織動員，頻頻失言及辦活動惹議，都成他要勝選的隱憂。

民眾黨在南部處於弱勢，主要是黨的組織結構以文宣及空戰為主，也不重視地方的組織動員發展。另一方面，過去民眾黨地方黨部主委多由不分區立委兼任，僅在地方插旗，卻未與地方有緊密連結。

柯文哲擔任台北市長期間，即便有帶領市政團隊到外縣市進行市政交流，大多只是「沾醬油式」與地方互動；相對長期在地方耕耘的藍綠兩大黨，剛創黨滿四年的民眾黨，確實在南部經營起步較晚，發展也較慢。

柯文哲近期勤跑中南部廟，努力要翻轉民眾黨「重北輕南」的刻板印象。柯的戰略目標很清楚，只要在中南部選票縮小與藍綠差距，或是微幅領先，問鼎總統之路將更有把握。

民眾黨6日黨慶，儼然成為造勢大會，氣勢不差，展現柯文哲並非在中南部難以突破，算是漂亮的起手式。只是，民眾黨目前僅提名八位立委參選人，在南部更完全沒有提名，如何拉抬柯文哲選情已是一大難題；加上柯文哲「快言快語」，失言幾成家常便飯，連5日要翻轉「仇女」印象的活動，都會再惹「物化女性」風波，如何扼止失分，更是民眾黨的當務之急。