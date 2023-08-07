我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

新聞眼／缺陸軍組織、頻失言惹議 柯文哲勝選隱憂

記者 林縉明
台灣民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）
台灣民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲近期在多項民調中坐二望一，但始終被認支持勢力跨不過濁水溪以南。柯文哲近期不但常往中南部走動，到當地廟宇參拜、拜會地方人士，連民眾黨創立四周年黨慶都移師台中，並開放非黨籍人士入場，展現「跨越濁水溪」的企圖。不過，柯文哲欠缺陸軍組織動員，頻頻失言及辦活動惹議，都成他要勝選的隱憂。

民眾黨在南部處於弱勢，主要是黨的組織結構以文宣及空戰為主，也不重視地方的組織動員發展。另一方面，過去民眾黨地方黨部主委多由不分區立委兼任，僅在地方插旗，卻未與地方有緊密連結。

柯文哲擔任台北市長期間，即便有帶領市政團隊到外縣市進行市政交流，大多只是「沾醬油式」與地方互動；相對長期在地方耕耘的藍綠兩大黨，剛創黨滿四年的民眾黨，確實在南部經營起步較晚，發展也較慢。

柯文哲近期勤跑中南部廟，努力要翻轉民眾黨「重北輕南」的刻板印象。柯的戰略目標很清楚，只要在中南部選票縮小與藍綠差距，或是微幅領先，問鼎總統之路將更有把握。

民眾黨6日黨慶，儼然成為造勢大會，氣勢不差，展現柯文哲並非在中南部難以突破，算是漂亮的起手式。只是，民眾黨目前僅提名八位立委參選人，在南部更完全沒有提名，如何拉抬柯文哲選情已是一大難題；加上柯文哲「快言快語」，失言幾成家常便飯，連5日要翻轉「仇女」印象的活動，都會再惹「物化女性」風波，如何扼止失分，更是民眾黨的當務之急。

柯文哲 民調

上一則

工匠漸凋零、薪資吸引不了年輕人 古蹟修復鬧人才荒

下一則

防預售屋交易糾紛 內政部將管制建商動支預收款

延伸閱讀

柯文哲「南部老百姓生活慘」財信傳媒董事長： 莫忘政壇騙子多

柯文哲「南部老百姓生活慘」財信傳媒董事長： 莫忘政壇騙子多
找空姐應援團熱舞遭批性騷擾 柯競辦：絕無物化之意

找空姐應援團熱舞遭批性騷擾 柯競辦：絕無物化之意
柯文哲後援會找空姐應援團熱舞 空服員工會轟集體性騷

柯文哲後援會找空姐應援團熱舞 空服員工會轟集體性騷
侯賴柯青年論壇同場 聚焦居住正義

侯賴柯青年論壇同場 聚焦居住正義

熱門新聞

「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
55歲的林男因缺錢誤入歧途，他理了光頭，身材、外貌神似美劇「絕命毒師」男主角海森堡。（圖：讀者提供）

美籍老師變身「絕命毒師」躲台灣廢棄酒吧兼差製毒

2023-07-30 23:55

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城