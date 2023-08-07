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創黨4周年 柯文哲：拋開藍綠政黨輪替

記者林縉明／台中7日電
民眾黨在台中慶祝四周年黨慶，黨主席柯文哲（中）喊出拋開藍綠、政黨輪替。(記者黃寅／攝影)
民眾黨在台中慶祝四周年黨慶，黨主席柯文哲（中）喊出拋開藍綠、政黨輪替。(記者黃寅／攝影)

民眾黨昨天舉辦創黨四周年黨慶，民眾黨總統參選人柯文哲首度與黨籍立委參選人同台造勢，吸引逾3000人到場；柯文哲表示，2024是翻轉台灣命運的轉捩點，請台灣民眾相信自己與柯文哲，一起拋開藍綠、完成政黨輪替，打造美好台灣。

柯文哲表示，30年來，國民黨、民進黨無法落實給人民的承諾，不能讓選票選出的政治人物踐踏民主，這一次就讓民眾黨、柯文哲啟動政治革新，他將把「民意、專業、價值」帶進總統府及各部會。

兩岸部分，柯文哲表示，他主張「台灣自主、兩岸和平」，承諾會在確保台灣現有民主自由政治體制及生活方式下，跟對岸交流對話，解決兩岸經商、學習等實際需求，並透過互相認識、了解、尊重、合作、諒解等五個互相，讓兩岸惡意螺旋降低。

柯文哲說，他會推動產業發展與能源轉型，淨零排放是台灣未來30年的指導方針；以綠色城市、環境永續、產業韌性為主軸，引導民間企業資源，協同政府達成2030年再生能源占比40%目標。

民眾黨四周年黨慶昨在台中國際展覽館舉行，除八名黨籍立委參選人外，新竹市長高虹安、柯文哲父母等人也到場。

柯文哲表示，台灣面臨關鍵時刻，2024總統選舉關係到台灣未來，現在高房價、高工時、低薪、網軍治國、控制媒體外，還面臨缺水、缺電、缺人才，政府稱要成立打詐國家隊，卻成國家詐騙隊，「這樣的台灣，是大家想要的嗎？」

柯文哲 國民黨 詐騙

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