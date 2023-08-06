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屏東前縣長潘孟安任內21億建6停車場 王鴻薇：淪蚊子館

記者張已亷／屏東6日電
王鴻薇(圖)批屏東前縣長潘孟安任內21億台幣建6停車場淪為蚊子館。(本報資料照片)
王鴻薇(圖)批屏東前縣長潘孟安任內21億台幣建6停車場淪為蚊子館。(本報資料照片)

屏東縣前縣長潘孟安任內獲前瞻計畫補助，在屏東市興建6座停車場。立委王鴻薇抨擊，總經費21億5000萬元（台幣，下同，約6800萬美元），平日使用率僅5%至25%、假日3成5，「根本就是蚊子館」。她還批評，設置目的是為解決屏東市區停車位不足，縣府卻說是為了未來重大建設超前部署，這是不是硬拗？

記者昨趁假日時段實地走訪幸福公園及仁愛路立體停車場，地下1樓停車位約停7至8成，但地下2樓空蕩蕩，仁愛停車場則未停任何輛車，偌大寬廣空間連走路都有回音。根據停車場出入口立牌數據，幸福公園停車率3成8，仁愛的停車率4成6。林姓市民說，很少有民眾去停車，入口與後方車道高差過大，感覺看不到車道、像開進斷崖，幸福公園停車場車道規畫也不良，會開進死路須倒車出來，很不方便。

屏東縣府表示，假日大量車流進入屏東舊市區，因停車空間不足而間接影響商業活動發展及道路安全，因此建置停車場，今年1月委託民間營運至今，各停車場停車率已逐漸提升，平均增加3成，逢重大節慶幾乎滿位。屏東縣府交旅處指出，未來屏東縣有高鐵延伸線、高屏第二快速道路、國道10號延伸、屏東科學園區及科技產業園區等重大建設，將帶進更多車流，興建停車場除改善既有停車空間不足，更要因應未來重大建設所的需求。

王鴻薇說，屏東市增設屏菸、民生路、信義路、幸福公園及仁愛路、中華路平面停車場等6座，總經費21億多元，中央補助12億6000餘萬元、地方籌措8億8000餘萬元，使用率那麼低，屏東縣沒有其他更急迫的問題要解決嗎？預算是怎麼評估的？就算50年的規畫，也至少要損益兩平，不要一被質疑就拿出南北平衡，天龍國不懂南部人的理由來搪塞。

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