黑白集／決算報告 戳破居住正義氣球

審計部決算報告指「政府直接興建社宅」執行率僅6成。圖為蘆竹二號社宅。(本報資料照片)

民進黨總統參選人賴清德 才掛保證說蔡總統卸任前20萬戶社宅一定兌現，審計部「政府直接興建社宅」執行率僅6成的決算報告，不但真實反映上有政策、下有對策的市場現實，更一針戳破民進黨政府吹了許久的居住正義氣球。

蔡英文用社宅政見攫取青年選票，但無論是因為土地取得困難、興建耗時，或是向建商傾斜，政府興建社宅既有及完工戶數僅兩萬多戶，即使努力灌水，連工地模型和紙上社宅統統算上，人民仍然認為社宅就是跳票。

審計部報告指政府已建社宅遠低於弱勢族群需求，遑論青年；至於租金 補貼，也因租屋黑市現象無法發揮政策效益。講白話，就是社宅杯水車薪、補貼助漲租金，以致居住困境依舊。

從現實面看，由於房價 上升，房租報酬率約僅2.5%，租金上揚早已是現在進行式；如今房價所得比近10倍，遠高於國際標準的4至6倍，政府打房還要斟酌力道，以免釀成金融風暴。

說穿了，薪資停滯不前、房價居高不下、租金驚漲不停，弱勢與青年的居住困境，那裡是選前口號或撒幣所能解決？賴清德曾提醒青年房價在降，被酸活在平行時空；現在加碼蔡英文跳票政見，社宅、包租代管加租金補貼，堆出百萬戶願景。但他說的租屋需求僅80萬戶，所以還留20萬空戶養蚊子？