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蔡正元示警：侯友宜不結盟必定落選

記者劉宛琳／台北6日電
蔡正元表示，國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、鴻海集團創辦人郭台銘（右）三人若分頭參選，將統統落選。 (本報資料照片)
蔡正元表示，國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、鴻海集團創辦人郭台銘（右）三人若分頭參選，將統統落選。 (本報資料照片)

前立委蔡正元在臉書表示，不管是國民黨提名的侯友宜、民眾黨提名的柯文哲，或可能獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，他都不支持，除非三人願意結盟，或兩人結盟他就支持。他也說，國民黨有人說只能支持侯友宜且不能支持結盟，但不結盟侯友宜必定落選，國民黨也不會是執政聯盟的執政黨。

蔡正元表示，有人問他支持誰選總統，他不支持侯友宜，也不支持柯文哲和郭台銘。因爲截至目前爲止，他們三人都不願放下一己之私，通力合作組成在野大聯盟，三人分頭參選就統統落選，這種寧願落選也不願放下自我的人，都不值得任何一票的支持。

蔡正元認為，這三人如果願意結成聯盟、分工合作、共同打拚、有權同享，就有機會打敗賴清德下架民進黨，就值得全力支持；這三人中有任兩人結盟，另外一人不結盟，大家要傾全力支持結盟的兩人，拋棄及唾棄不願結盟的那一人。

蔡正元接著表示，這三人中有任一人倡導結盟，大家要給他機會給他鼓勵，施壓其他兩人參與結盟。他強調，任何破壞在野大聯盟的人，就是民進黨的同路人、在野的內奸。

蔡正元表示，國民黨有人說，跟柯文哲、郭台銘結盟，國民黨會被吃掉，講這種話的人就是民進黨的奸細，他們的目的就是要讓賴清德當選；國民黨有人說，只能支持侯友宜而且不能支持結盟，但不結盟的話，侯友宜必定落選，國民黨也不會是執政聯盟的執政黨，將繼續是被民進黨打壓的在野黨。

蔡正元批評，有這種主張的人就是賴清德的走狗，但有人假裝是國民黨的支持者，高喊不准支持結盟，只准支持侯友宜，稍有不從就開除黨籍，講這些話的人都是國民黨的汪精衛，要把蔣介石的國民黨，變成汪精衛的國民黨，才會為了一個陳水扁提拔起來的侯友宜，準備揮刀血濺國民黨。

國民黨 侯友宜 民進黨

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