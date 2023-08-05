年輕人選他當總統的理由 侯友宜：住得起房、有魄力拒絕關說

國民黨總統參選人侯友宜（中）強調自己有魄力、敢承擔，而且秉持誠信與公平正義，一定會讓國家安居樂業。（記者陳俊智/攝影）

國民黨 總統參選人、台灣新北市長侯友宜 5日參加青商總會「未來城市青年進行式」論壇，大談兩岸關係穩定與國家、青年未來發展息息相關，會後接受主辦單位提問選他當總統的理由時，他表示自己有魄力、敢承擔，而且秉持誠信與公平正義，拒絕任何關說。

青商總會5日安排侯友宜演講完後接受短暫提問，現場民眾票選前三名問題分別為「如何解決高房價」、「針對國際及兩岸關係，如何讓青年能安居樂業」和「如何讓青年收入持續增加」。

侯友宜表示，房子不是用來炒作的，是人在住的，讓每個人住得起房子，一直是他的主張，現階段應該先讓民眾租得起，再讓大家買得起。政府租金 補貼政策雖然做得很多，但達成率很低，最重要的還是租屋市場透明，房東要分離課稅，租客要有類扣除額上限，囤房稅也是手段之一。

針對國家及兩岸關係，侯友宜強調台灣的半導體產業領先全世界，台灣的人道關懷在國際也有目共睹。他認為應該設法提高產業競爭力，讓產業與國際競爭，不過世界最大的工廠在大陸，而兩岸又處於兵凶戰危的局勢，一定要拉回和平穩定的局面，經竟才有辦法往前走，而他一定有能力讓局面穩定。

有關讓青年持續增加收入一題，由於時間關係，侯友宜淺談除了提高產業高度與國際競爭，勞資雙方的薪資都要更透明。

最後，主辦方提問如何要要青年選他當總統？侯友宜表示，國家需要一個有格局、能解決問題的領導人，而自己在公職數十年，一直秉持誠信原則，不僅有執行力，也始終站在第一線帶領團動衝鋒陷陣，更勇於承擔，如果他當總統，一定會大破大立，讓國家安居樂業，讓人民過好日子。