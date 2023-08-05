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新聞評論／從彈藥庫爆炸 看國防滲漏的信心破口

聯合報社論
基隆市祥豐街的祥豐營區日前執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9人受傷。（中央社）
基隆市祥豐街的祥豐營區日前執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9人受傷。（中央社）

國軍漢光演習期間基隆彈藥庫發生爆炸，事後傳出現場缺乏急救裝備，官兵靠自購止血帶才救回同袍一命。又有官兵爆料，新式急救包要供檢查，不許擅用。此前，也有網友質疑制式抗彈板的效力，國防部辯稱標準比照國際；但綠委舉行記者會後，國防部立刻改口稱要重新檢討標準。雖是兩件小事，卻顯示軍方公信力長期不足，這對國防安全的傷害並不亞於共軍擾台。

近年軍中常自嘲是「全國最大弱勢團體」。意指軍人動輒得咎，社會上司空見慣的偏差行為若發生在軍人，立刻飽受輿論撻伐。軍中發生意外，外界往往作不利推測；例如洪仲丘案和阿帕契事件，司法調查後，發現「國防布」等陰謀論多為妖魔化的無稽之談。對此，官兵常有「有事軍人幹，沒事幹軍人」之嘆。

一般大眾對軍中事務往往既熟悉又陌生。兩岸對峙情勢下，軍事議題變得熱門，曾服兵役的男性便慣以自身經驗比附聯想；而媒體流量掛帥，樂得迎合民眾情緒產製相關內容。然而，國軍是全台最大科層體系，多數成員並不清楚其他部門狀況，尤其軍中軟硬體多年來已有大幅變化；人人儼然是專家，其實常談不到要害。

譁眾取寵自不可取，但軍方許多作為也等於鼓勵外界消費、霸凌軍人。國軍一大惡習，首推唱高調而不崇實。作為公民，官兵的權利義務與一般國民無異；但軍中卻認為軍人須扮演社會楷模，須比一般公民具備更高私德，一旦有軍人犯下酒駕或桃色事件等，動輒汰除出軍。試想，官兵眼見高官染婚外情依舊升官，同袍一犯錯就遭「職場死刑」，怎會服氣？負面個案被不合理放大的結果，便衍生黑函爆料橫行。

國軍「造假」的印象由來，主要在裝備妥善率長期偏低，每到檢查就要粉飾。日前「急救包不准用」的傳言未必屬實，但符合許多人的刻板經驗。再如抗彈板事件，防護力與便捷性本就必須交互取捨，軍方堅持標準未必有錯；但政治人物一表態，國防部立刻前倨後恭，自然讓軍伍內外更輕視上級的專業和擔當。

「有編制無裝備」或「有裝備不敢用」，都是不重視後勤所致。若器材故障送修遙遙無期，主管自然會把裝備「供」起來不用。看近日審計部的報告，過去五年回送報修的戰甲車夜視鏡，僅三分之一修復，其中三分之二超過一年。其關鍵零件「光放管」，美方十年前即已停售，六年前已無庫存，至今問題仍未解決。面對無米之炊，部隊訓練品質必定打折，官兵心中負面記憶更可能永遠殘留。

國防預算長期低估作業維持費，則是問題核心。引進新武器被視為「重大政績」，但要花多少錢去養裝備，即少人過問。近年美國對台軍售，五角大廈公布之金額往往明顯高於台灣編列之預算，例如M1A2戰車價差即達三分之一；其中玄機，正是政府選擇犧牲周邊輔助裝備與後勤零附件等開支所致。

近年，軍方多次動用預備金採購機艦油料與零附件，可見軍中慣於低估開支；一遇共軍擾台，立即捉襟見肘。進一步說，國軍近年大量外購或自製新裝備入列，固有助於提升戰力；但若作業維持費無法趕上，眼前的軍容壯盛很快就會東折西損。

《論語》子曰：「足食，足兵，民信之矣」，信任最重要。國軍武德也包括「三信心」：信仰長官、信任部屬、自信。建立國防信心需要物質條件配合，確實達到足兵；國防部不能為迎合上意，一再踐踏自己的尊嚴。如此，國軍才能擺脫「最大弱勢團體」的悲情。

國防部 預算 共軍

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