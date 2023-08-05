賴清德開百萬社宅支票 在野：不切實際

賴清德拋出社宅政策牛肉。（本報資料照片）

居住正義成為總統大選交鋒議題，民進黨總統參選人賴清德 主張，要讓社會住宅達到25萬戶、包租代管25萬戶、租金 補貼50萬戶，總計100萬戶；國民黨總統參選人侯友宜提出，透過市地重畫、區段徵收開發區，畫設一定比例社福用地，增加可興建社宅用地，以容積獎勵促進都更、危老，並回饋為社會住宅。

賴清德表示，蔡總統明年5月20日卸任前，興建完工及發包確定興建的社會住宅戶數要達12萬戶、包租代管8萬戶，總計20萬戶的目標一定會兌現。另外，由於全台租屋需求為80多萬戶，他希望擴大滿足年輕人居住需求，目標在現有基礎上，讓社會住宅、包租代管、租金補貼全面提高。

賴清德也提出，「青年安心成家優惠貸款 」的最高金額從800萬元(台幣，下同，約25.2萬美元)提高到1000萬元，貸款利率補貼也再增加一碼。

侯友宜則推出「安心租」、「拚社宅」、「止炒作」、「挺青年」、「優先住」等五大住宅政策。拚社宅部分，透過市地重畫、區段徵收開發區，畫設一定比例社福用地，增加可興建社宅用地，以容積獎勵促進都更、危老，並回饋為社會住宅；公有土地參與開發分回房屋，將以包租代管方式納入社宅；大專私校退場土地，一定比例優先興建社宅及運動中心

「安心租」部分，旨在實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化，調高房租支出「所得稅列舉扣除額」上限，減輕租客負擔，對房東採取「租稅特惠，分離課稅」的原則，引導房東誠實申報。

「止炒作」是重新檢討「不動產交易所得稅」，實踐漲價歸公，遏止房價炒作；「挺青年」是加碼青年租金補貼、青年購屋超低利貸款；「優先住」則是保障社宅青年（育嬰戶）優先入住名額，採行「輪候制」提高多次落籤者中籤率。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨明確支持增加社會住宅的興建規模與進程。對於賴清德喊出「50萬戶」社宅，楊寶楨表示，這是不切實際的目標，要求民進黨在社宅政策應該評估確實受益人數，並考量未完工的不確性與延宕、終止等可能，才能貼近民眾的居住需求，落實居住正義。