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7年完工2萬戶 蔡政府社宅政策面臨跳票

台灣新聞組／台北5日電
截至今年3月底，已完工（含既有）社會住宅2萬4636戶，數量遠低於經濟或社會弱勢族群需求，遑論青年族群。（記者葉信菉／攝影）
截至今年3月底，已完工（含既有）社會住宅2萬4636戶，數量遠低於經濟或社會弱勢族群需求，遑論青年族群。（記者葉信菉／攝影）

蔡英文社宅政策8年20萬戶面臨跳票，民進黨總統參選人賴清德前天喊出，蔡英文卸任前「20萬戶社宅一定兌現」，更加碼開出「百萬社宅」支票。但是，根據審計部決算報告，截至今年3月，「政府直接興建社宅」累計達成7萬3031戶，達成率僅60%，既有、完工戶數僅有2萬4636戶。

興建社宅 達成率僅六成

政府興建住宅面臨土地取得、興建耗時等困境，在8年20萬戶目標不變的情況下，目標調整為「政府直接興建」12萬戶、「社宅包租代管」8萬戶；在野黨屢次批評蔡總統社宅跳票，七年入住僅兩萬多戶，但營建署認為發包就算達成數，認定標準有落差。

根據審計部決算報告，截至今年3月底，「政府興建社宅」達成7萬3031戶，達成率為60%；但在細項中可見，既有、完工的有2萬4636戶，其餘都是興建中、待開工或是規畫中。至於「社宅包租代管」達成6萬4333戶，達成率為80%。

租屋黑市 補貼難有效益

審計部在報告中指出，目前已經興建社宅數量，遠低於經濟或社會弱勢族群需求，遑論青年族群。

租金補貼方面，審計部指出，台灣租屋黑市現象，導致中央與地方推動租金補貼，卻無法發揮政策效益。

內政部去年推動「300億中央擴大租金補貼計畫」，執行率僅五成五，台北市執行率兩成、新北市四成一。另外，教育部自2019年至2023年補貼校外弱勢學生租金補貼，計畫要補貼9萬6000人次，執行率也只有三成八，受惠的弱勢學生不到4萬人次。

青年世代 買不起租不好

審計部在報告中點出「台灣居，大不易」，直指台灣青年世代，面對「買不起」又「租不好」的居住困境，且由於居住及生活負擔沉重，許多青年人因此不敢婚育或延遲婚育計畫，進而加劇少子女化問題，不利於國家未來經濟之發展，並削減國家總體競爭力。

雖然政府屢屢祭出打炒房法案，審計部也統計，去年第四季全國房價所得比為9.61倍，超出國際公認合理標準的四至六倍；全台房貸負擔率為40.25%，也超出合理之房貸負擔率10.25個百分點。

住宅價格指數十年漲幅近六成，青年薪資漲幅只有一成三到一成八，高房價、低薪資，購屋已是難以實現的目標，只能租房子。但全台租金指數卻不斷創歷史新高；而社宅數量低，平均中籤率最高僅二成，青年要入住不容易。

租金 蔡英文 房價

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