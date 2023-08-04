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「我強調沒債留子孫」蔡英文反嗆馬英九執政留債1.7兆

記者張曼蘋／新北即時報導
蔡英文總統今天上午到板橋接雲寺參香，致詞時提到前瞻基礎建設。(記者張曼蘋／攝影)
蔡英文總統今天上午到板橋接雲寺參香，致詞時提到前瞻基礎建設。(記者張曼蘋／攝影)

蔡英文總統今天上午到板橋接雲寺參香，她致詞時談到前瞻基礎建設，強調「沒有債留子孫」，並嗆前總統馬英九8年執政留下的債務大概是1兆7千億，但她做到現在減少到4千多億，甚至明年長照服務預算更增到800多億，政府要懂得投資未來，才能照顧人民。

蔡英文表示，今年公共建設預算達5千800億元，其中前瞻基礎建設計畫就是讓基礎建設可以加大加快，且更接近地方需求，讓城鄉建設可以做得更好，全台每一區都可以發展平衡，而預算的執行就是希望立委跟地方政府一起來表達地方需求，中央再來用預算照顧大家。

蔡英文總統今天上午到板橋接雲寺參香揭牌。(記者張曼蘋／攝影)
蔡英文總統今天上午到板橋接雲寺參香揭牌。(記者張曼蘋／攝影)

蔡英文也舉例板橋區忠孝國中地下停車場，表示新北市民最缺的就是停車場，因此將其納進前瞻基礎建設，立委羅致政與張宏陸替板橋爭取12億預算 ，新北市基礎建設很多都在進行中，「地方有什麼需要，就投入必要預算」，讓新北建設可以加速，讓生活所需的設施也可以到位，讓大家生活可以得到更好的照顧。

蔡英文表示，公共預算持續在增加，她剛當總統時，國際有個評比，當時台灣的基礎建設是第19名，現在是12名，進步可以看得到，政府願意投入基礎建設、公共建設就會讓國家發展更快，基礎建設做好，經濟就會有更好發展，國家經濟主體規模更大，GDP也來到23兆。

「我要強調沒有債留子孫。」蔡英文表示，前總統馬英九八年執政留下的債務大概是1兆7000億，她做到現在逐步減少到4千多億，這也包括疫情期間的特別預算，疫後還要照顧大家，即便這麼多預算增加，但國家舉債只剩下4千億，國家評比一直往前，「知道要投資、要經濟成長，才有更多錢來照顧大家，長照服務明年預算增加到800多億，政府要懂得投資未來，才能照顧人民」。

預算 蔡英文 投資

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