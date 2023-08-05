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麻生太郎7日偕議員訪台 將會蔡賴唁李登輝

記者歐陽良盈／台北5日電

日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎8月7日將率眾議員訪台，並將出席「凱達格蘭論壇」擔任專題演講嘉賓，蔡英文總統、副總統賴清德將會接見麻生太郎等人。

外交部昨天表示，麻生太郎此行將偕鈴木馨祐眾議員及中西健治眾議員等人，將於8月7日到9日訪台，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部指出，麻生太郎一行人訪台期間，除參加凱達格蘭論壇並擔任專題演講貴賓外，也會會見總統蔡英文和副總統賴清德、拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安；並前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部稱麻生太郎曾任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，距上次率團訪台參加我國建國百年國慶已相隔12年，外交部歡迎，並感謝麻生太郎以實際行動支持台灣。

外交部指出，麻生太郎訪台除彰顯台日間的堅實友誼外，也進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。

今年6月民眾黨總統參選人訪日時，曾與麻生太郎閉門會談一小時。柯文哲會後說，雙方主要談到日本、台灣、中國大陸對等關係，外交及國防彼此如何合作處理；國民黨總統參選人侯友宜8月1日前往日本自民黨總部時，也曾拜會麻生太郎，麻生提出對俄烏戰爭、兩岸及世界情勢的觀察，並指出「台灣在國際上具有相當重要的地位」。

日本 眾議員 賴清德

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