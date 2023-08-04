朱立倫：國民黨民調上升中 但離勝選還有一段距離

朱立倫上午到桃園參香也為立委參選人涂權吉拜票。(記者鄭國樑／攝影)

國民黨 黨主朱立倫繼昨天之後，今天再到桃園為侯友宜 、黨籍立委參選人拜票，上午連著安排3個行程拉抬立委第2選區（大園、觀音、新屋、楊梅）參選人涂權吉選情，受訪時透露黨部內參民調 涂權吉目前是領先，但是在誤差範圍內，不要大意還是要努力。

媒體問國民黨有內參民調，目前選情如何。朱立倫說明，國民黨確實有內參民調數據，既然是內參就不對外公布，不過黨內重要幹部都會知道這些數據，而且數據是滾動式更新，像7、8月都有更新，黨部會不斷參考這些數據。他要強調只要藍營不團結還是非綠陣營分裂，「那賴清德就可以躺著勝選了」，所以拚第2、3沒什麼意義，一定要團結努力爭取勝選。

朱立論說7月23日國民黨黨代表大會過後，藍營的民調確實在上升中，這就是團結的成果，但是離勝選目標還有一段距離，都要加油努力。

對於台南市國民黨立委參選人與侯友宜掛起「正義誠真」的聯合競選看板，獨缺李全教，媒體問會不會是因為擔心黑金？朱立倫直接回應「噢不要講李全教是黑金」，李在地方獲得大家的肯定，絕對沒有黑金這回事。

朱立倫強調，國民黨在各地的選舉戰略不同，有的地方是國民黨提名人自己宣傳，還有些是與民進黨轉無黨籍的參選人，或與民眾黨合作大家一起努贏得選舉，總之會團結一切可以團結的力量，爭取在立法院席次過半，事實上立委選舉本來就如此。