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回防桃竹 侯友宜攬腰鍾東錦、同框林光華

台灣新聞組／新竹5日電
世界客家博覽會將在桃園舉行，桃園市長張善政4日邀新北市長侯友宜（中）、苗栗縣長鍾東錦（右）等人參加。合影時，侯特別攬著鍾東錦一起拍照。(記者潘俊宏／攝影)
世界客家博覽會將在桃園舉行，桃園市長張善政4日邀新北市長侯友宜（中）、苗栗縣長鍾東錦（右）等人參加。合影時，侯特別攬著鍾東錦一起拍照。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜昨天在桃園、竹縣搶攻婦女與客家選票，出席世界客家博覽會用客語說「我是客家人」，侯大攬苗栗縣長鍾東錦的腰，也和民進黨客家大老林光華會面；民眾黨總統參選人柯文哲昨也不約而同安排客家行程，民眾黨昨晚在苗栗中正堂成立「台灣選哲之友會」，鍾東錦也應邀到場，但遭取消致詞，並在柯文哲致詞結束提前離場，現場民眾跟著走了大半。

鍾東錦強調，僅是盡「地主之誼」，畢竟去年縣長選舉時欠柯人情，這次是「還柯市長一個人情」，會配合國民黨主席朱立倫「團結可團結的力量」。

去年九合一大選，民進黨地方選舉客家票源流失，民進黨總統參選人賴清德被提名後，第一個選擇就是出席客家社團活動，賴勤練客語、還以相對較少人說的「海陸腔」客語致詞，端午節錄製包粽影片，也選擇到客家區包客家粽，盼陸戰、空戰齊發，翻轉藍營票倉。

侯友宜昨到桃、竹連跑多場，先參加桃園市國民黨立委參選人邱若華婦女後援會成立大會，再到客家博覽會試營運記者會，他以客語說「我是客家人」，強調客家人是世界的驕傲，下午到新竹縣黨部用客語向支持者說「謝謝」。

他也前往新竹客家族群信仰中心「新埔褒忠亭義民廟」參拜，民進黨大老、前縣長林光華也以義民廟董事長身分接待，林光華說「做夢的都來過了，我在等他來。」。侯友宜說，林一直是他尊敬的長者，兩人是多年好友，許久未見，特去敘舊。

林光華以台語對侯友宜語說，「你要來，勇氣很強，媒體把你講成這樣，什麼『老三、老三』，我們這沒什麼小三便當，一定是鼓勵。」

這次侯、林同框敘舊，曾在選舉受到林光華力挺的國民黨立委林為洲居間牽線。林為洲表示，義民廟是地方信仰中心，侯友宜競辦與他聯繫說想到義民廟，他因為和林光華認識，「自己人」，所以提早去請託林光華出面。

二○一一年春節期間，馬英九到義民廟參拜，並發紅包給民眾，林光華當時就說，大年初一民進黨主席蔡英文來上香，接著初二馬總統來，前行政院長蘇貞昌也要來，「要選總統的都會來，但義民爺是公平的，誰做得好就會支持誰。」

這次侯友宜要拜訪林光華，林為洲透露，林光華考慮兩天後答應，決定親自出馬接待以國民黨總統參選人身分來義民廟的侯友宜，兩人昨天才同台。

台灣民眾黨主席柯文哲4日出席苗栗縣台灣選哲之友會成立大會。(記者潘俊宏／攝影)
台灣民眾黨主席柯文哲4日出席苗栗縣台灣選哲之友會成立大會。(記者潘俊宏／攝影)

侯友宜 國民黨 民進黨

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