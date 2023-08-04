大量網軍騷擾臉書粉專 羅智強：「高層」鬧夠了沒？

羅智強發現近來臉書出現大量網軍留言，後來才知是「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司來執行此任務，甚至連他的家人父母都不放過。（取財自羅智強臉書）

國民黨 北市大安區立委參選人羅智強倡議「政黨輪替大聯盟」，在黨內掀起不小風波。他今指出，近來臉書 出現大量網軍留言，後來才知是「有位」競辦高層下高額預算 給網軍公司來執行此任務，甚至連他的家人父母都不放過，直呼『「高層」，你鬧夠了沒？』

他在臉書發文指出，近幾天陸續出現幾千條的網軍留言，對他的臉書形成了嚴重的干擾，連其家人、父母都不放過，他的團隊必須有專人封鎖，以免造成洗版。

羅智強舉例，一分鐘可以出現四條語法奇怪的留言，一不留神，一小時就跑出近200條留言，對臉書版面形成嚴重干擾。小編抱怨每天要長時間做重覆動作，逐條封鎖都快得板機指了。

他說，有消息靈通的記者向他透露，「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司，執行這個騷擾其臉書的任務。競辦內部也有人不滿、覺得太超過，因此請記者𨍭告，要他注意。