新聞評論／要3000萬給81億 撒幣前鎮港換效忠

高雄市獲1265億元前瞻建設補助，將近台北市7倍，引起各界討論。圖為獲前瞻計畫補助，將進行全面改建的高雄前鎮漁港。（記者劉學聖／攝影）

高雄前鎮港申請3000萬元(台幣，下同，約94.6萬美元)補助改善設施，前閣揆蘇貞昌主動加碼為81億元，寫下了灰姑娘變公主的傳奇。此案引起各界對蔡政府「獨厚高雄」、「重綠輕藍」的批評，南、北政治人物交相駁火；漁業署則稱，這項補助「符合產業及地方期待」。撇開厚此薄彼的爭議不談，有民眾提出西班牙維戈港作為對比，維戈港面積為前鎮港168倍大，改建經費僅100億元，卻充分展現友善環境及節能減碳 思維；在前鎮港，則嗅不到任何「前瞻」氣息。

前鎮港最初向中央提出3000萬元的補助申請，主要是作為維護漁港基本運作及碼頭泊地疏浚之用，這是單純的營運維護思考。而蘇貞昌大手筆加碼為81億元，則側重前鎮港的全面環境提升。這81億經費的分配如下：25億元用於建造深水碼頭，27億用於改建卸貨場及魚市場的作業空間，15億用於漁港及鄰近社區的汙水下水道，4億多用於興建多功能船員會館、商店，另7億多用於修繕漁港及漁會大樓外觀。

上述的經費用度，看起來相當老套，卻也稀鬆平常，也很難說有什麼蹊蹺或異樣。但問題就在這裡：由一個或一群老官僚拍板決定的事，前鎮漁港就該擴建大樓、碼頭，更新拉皮；除此之外，這些大官們似乎再也擠不出任何更「前瞻」的發想了。然而，看看維戈港的改造，一開始就對準歐盟 的《綠色協議》、海事法規及生態多樣化目標，要從各方面將自己打造成一個綠色的港口，而不只是在海中及岸邊添加灰色水泥建築而已。

觀察維戈港的諸多先進設計構想，再對比高雄前鎮漁港的大肆擴建，兩者最大的不同顯然不在經費的多寡，而在主事者理念的高低落差。維戈港想要做的，是以全球第一大漁港的地位，表現符合自己身分的責任和創新理念，善盡身為地球一分子的環保義務。但蔡政府在前鎮港所做的，卻只是透過大撒幣來換取地方和漁民的效忠，卻從未思考在這樣的公共工程中有什麼理念可作為民眾表率。

漁業署說，中央對前鎮漁港的補貼，符合產業及地方的期待。這話或許沒錯，但基本上出發點是狹隘的，因為只照顧了一小撮人的利益，卻從未想到對全民乃至對環境的多元責任。

維戈港僅花了百億經費改建，卻全面對能源、空汙、噪音、生態作出前瞻反思，並逐一落實在不同的項目上。反觀蘇貞昌，那句「吃魚還不准建漁港」，只映照大人物的小腦症。(節錄自聯合報社論)