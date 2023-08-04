新聞眼／新黑金故鄉惡臭 警方尊嚴不存

台南市議長邱莉莉去年12月7日不滿遭人在網路上惡意攻訐，到市警二分局中正派出所辱罵分局長及偵查隊長，還拍桌摔手機，被判拘役30日。(本報資料照片)

台南市議長邱莉莉去年認遭網路攻訐，前往派出所提告，卻咆哮警局、辱罵警官，最近被法院以侮辱公務員罪判處拘役30日，可易科罰金。邱莉莉則以事後已道歉、正視自己的錯誤回應。不過，一件看似單純的辱警案，其實反映了警方夾擠在新黑金故鄉與派系惡鬥結構下的處境。

回到派出所現場，去年12月7日晚上10點多，邱莉莉前往派出所提告，先與時任台南市警察局長方仰寧通話，方仰寧即以電話指示分局長前往協助。當時正於轄內督導擴大臨檢的分局長即刻與偵查隊長在五分鐘內趕抵派出所，不料面對的卻是邱莉莉極其粗鄙不堪的辱罵，還多次拍桌、摔手機。

台灣地方政治，議員辱警不稀奇，有什麼選民就有什麼議員，警察早就認命，但邱莉莉辱警案不同。涉光電利益又象徵台南新黑金故鄉的八八槍擊 案，警方正繃緊神經查辦。邱莉莉為自己遭網路攻訐討公道，警方就得放下更重要的治安勤務，還要被罵「沒用」，但誰為民眾安全與警察尊嚴討公道？

本案更涉及台南市議長之爭。民進黨 新潮流系的邱莉莉與正國會議員互打慘烈，最後正國會投降被迫含淚票投邱莉莉。但選前邱莉莉擔心網路攻訐影響議長選情，甚至怒責分局長「內神通外鬼」，這種指控卻等於把警方捲入綠營的派系惡鬥。從八八槍擊案到議長之爭，警方夾擠在綠營派系惡鬥中，怎麼辦案？

民進黨常拿高道德標準，嚴以律人，寛以待己；尤其碰到自己的髒事，能吃案就吃案，被爆出來吃不了案，就轉移焦點或高舉輕放。民進黨主席兼總統參選人賴清德 ，面對台南本命區的黑金風雲，就是高舉道德標準，輕輕切割了事；對於邱莉莉的議長賄選風暴，同樣是高舉黨紀，輕輕放下。

至於邱莉莉辱警，是一周後國民黨市議員在臨時會爆料才揭露的；當時市警局長方仰寧還因實問虛答差點被趕出議會，最後時任議長郭信良裁示移送地檢署偵辦，否則案子會不會像民進黨性騷案一樣被吃案，恐怕很難說。本案被辱罵的分局長和偵查隊長就個人被公然侮辱部分，並沒有提告。

不過，7月25日判決，8月3日才見新聞披露，正好颱風天，很快就會被掃得無影無蹤。然後，新黑金依舊，綠營派系惡鬥依舊，警察尊嚴無存依舊。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）