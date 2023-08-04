南市議長邱莉莉辱警判拘役 藍批賴放任應道歉

台南市議長邱莉莉辱警案，判處拘役30日，得易科罰金。(本報資料照片)

民進黨 新潮流系的台南市議長邱莉莉去年競選議員期間，不滿遭人在網路上攻訐，前往市警二分局中正派出所欲提告，卻辱罵分局長、偵查隊長「你們都沒路用」，過程屢次拍桌且摔手機，法官認為邱犯侮辱公務員罪，判處拘役30日，得易科罰金；藍營指此案暴露民進黨主席賴清德 識人不明，對黨內民代毫無約束能力，應向民眾公開道歉。

法院認為，邱莉莉對依法執行職務的公務員恣意謾罵，對公務員依法執行職務威信、尊嚴，造成相當程度的負面影響，已造成公務員人格受損，逾越言論自由保障範圍；邱表示尊重司法，正視自己錯誤，不會上訴，已向員警道歉。

國民黨 「正義成真連線」立委陳以信與立委參選人王家貞、姚正玉昨指出，此案暴露賴清德識人不明，黨主席對黨內民代毫無約束能力，質疑這樣的總統人選和黨主席不及格，應力挺警察並向民眾公開道歉。

警察子弟出身的立委陳以信表示，邱莉莉在議長選舉中涉及賄選暴力醜聞遭起訴，如今又被判言語暴力對待公務人員，雖然邱莉莉因涉入賄選而退黨，但她是民進黨推出來的議長人選，有如此粗暴行為卻不見民進黨中央處理，是非不分令人感到憤怒。他要為警察叫屈，也絕對支持司法為警伸張正義。

王家貞表示，賴清德平日以高道德標準自視，如今對愛將邱莉莉荒腔走板的行徑卻完全看不見，沒有任何交代，相對應他對前議長李全教的態度，真是應了民間的說法，「顏色對了，就對了」。

另外，澎湖縣6連霸的議長劉陳昭玲涉人事關說、收賄案，上月被檢方依貪汙罪起訴，原本羈押的她獲法院裁定1000萬元台幣交保，地方人士說，已少見她在公共場合露面，也未聽說要辭議長。

地方人士說，若劉陳昭玲未辭議長，縣議會於10月定期大會召開前，如未被法院判刑，仍可主持議會。