我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

侯友宜結束訪日行 72小時見36國會議員

台灣新聞組／東京-台北3日電
國民黨總統參選人侯友宜結束訪日行程，2日搭乘華航班機返台。在松山機場入境大廳，受到支持民眾的熱烈歡迎。(記者林俊良／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜結束訪日行程，2日搭乘華航班機返台。在松山機場入境大廳，受到支持民眾的熱烈歡迎。(記者林俊良／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜三天訪日行昨天結束，他表示，主要想向日本表達三大重點，讓台灣避免戰爭，追求和平，並且堅持中華民國的民主自由，是他最重要的責任，而持續強化國防軍備，有效提升台灣自我防衛能力，兩岸要有對話，才能避免衝突，只有台海安定、台灣安全，日本才能安心。

侯友宜表示，訪日會談中，有一句話讓他印象深刻，作為一個領導者，堅持到底的決心，是很重要的；他的回答是：「我會用我的生命顧台灣，至死不渝。」

侯友宜說，8月1日下午首次拜訪日本執政黨自民黨總部，先後會見兩位對日本政局及台日關係影響力甚鉅的領導者，一位是自民黨政務調查會長、被視為未來首相熱門人選的萩生田光一，另一位就是台灣人很熟悉的前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎。

侯友宜返台在松山機場談話指出，他在72小時見了36位跨黨派國會議員，這趟日本之旅，謝謝日本好友的協助，讓侯友宜這趟「友誼之旅」建立和日本政界真正的友誼。

侯友宜說，過去國民黨政府執政過程中，台日關係談的都是經濟、貿易、文化、觀光休閒旅遊，但現在完全不一樣，談的都是台海危機，這是所有人最關心的事，也是日本最關心的事情，這個關心充分展現他們對台海危機的憂慮。

侯表示，他也對關心台海危機的所有好朋友再三強調，「我會做到讓台海安定、台灣安全、堅決民主自由的盟友都能安心」，一起並肩作戰，讓台灣遠離戰爭，世界能夠和平穩定。

在日本的第三天，侯友宜昨天上午走訪東京松本樓，緬懷國父孫中山先生在革命期間留下的史蹟，並由孫中山友人梅屋庄吉的曾外孫女親自導覽下。侯友宜也與「日華議員懇談會」會長古屋圭司等眾議員早餐會，會中再度爭取，希望能夠支持台灣加入世界衛生組織、國際民航組織等國際組織，並得到正面回應。

日本 侯友宜 國民黨

上一則

賴清德：2子都會回台 藍：終究是美國阿公

下一則

中颱卡努襲台 北北基宜停班課 中南部雨勢恐超過北部

延伸閱讀

藍退黨骨牌效應？朱立倫：的確有2、3位議長有意見

藍退黨骨牌效應？朱立倫：的確有2、3位議長有意見
民調：柯侯差距拉近 郭台銘參戰保送賴清德

民調：柯侯差距拉近 郭台銘參戰保送賴清德
黑白集／朱主席若擔當 哪須小刀出鞘

黑白集／朱主席若擔當 哪須小刀出鞘
接受日媒專訪 侯友宜談兩岸：會用馬英九的不統不獨不武

接受日媒專訪 侯友宜談兩岸：會用馬英九的不統不獨不武

熱門新聞

前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)

江宏傑赴日開國際記者會控失聯 福原愛聲明反擊

2023-07-27 02:24
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂、撒冥紙，讓蔡女及家人承受不少壓力。(記者張議晨／翻攝)

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

2023-07-27 12:44

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成