侯友宜結束訪日行 72小時見36國會議員

國民黨總統參選人侯友宜結束訪日行程，2日搭乘華航班機返台。在松山機場入境大廳，受到支持民眾的熱烈歡迎。(記者林俊良／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 三天訪日行昨天結束，他表示，主要想向日本 表達三大重點，讓台灣避免戰爭，追求和平，並且堅持中華民國的民主自由，是他最重要的責任，而持續強化國防軍備，有效提升台灣自我防衛能力，兩岸要有對話，才能避免衝突，只有台海安定、台灣安全，日本才能安心。

侯友宜表示，訪日會談中，有一句話讓他印象深刻，作為一個領導者，堅持到底的決心，是很重要的；他的回答是：「我會用我的生命顧台灣，至死不渝。」

侯友宜說，8月1日下午首次拜訪日本執政黨自民黨總部，先後會見兩位對日本政局及台日關係影響力甚鉅的領導者，一位是自民黨政務調查會長、被視為未來首相熱門人選的萩生田光一，另一位就是台灣人很熟悉的前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎。

侯友宜返台在松山機場談話指出，他在72小時見了36位跨黨派國會議員，這趟日本之旅，謝謝日本好友的協助，讓侯友宜這趟「友誼之旅」建立和日本政界真正的友誼。

侯友宜說，過去國民黨政府執政過程中，台日關係談的都是經濟、貿易、文化、觀光休閒旅遊，但現在完全不一樣，談的都是台海危機，這是所有人最關心的事，也是日本最關心的事情，這個關心充分展現他們對台海危機的憂慮。

侯表示，他也對關心台海危機的所有好朋友再三強調，「我會做到讓台海安定、台灣安全、堅決民主自由的盟友都能安心」，一起並肩作戰，讓台灣遠離戰爭，世界能夠和平穩定。

在日本的第三天，侯友宜昨天上午走訪東京松本樓，緬懷國父孫中山先生在革命期間留下的史蹟，並由孫中山友人梅屋庄吉的曾外孫女親自導覽下。侯友宜也與「日華議員懇談會」會長古屋圭司等眾議員早餐會，會中再度爭取，希望能夠支持台灣加入世界衛生組織、國際民航組織等國際組織，並得到正面回應。