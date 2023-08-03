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郭台銘若參選 柯文哲：我當選機率0 賴清德已可開香檳

台灣新聞組／台北3日電
台灣民眾黨總統參選人柯文哲。（本報資料照片）
台灣民眾黨總統參選人柯文哲。（本報資料照片）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，鴻海創辦人郭台銘若參選總統，自己的當選總統機率是零，且三組參選人掛掉，民進黨總統參選人賴清德百分之百當選。

中央社報導，柯文哲昨天接受「公道之聲－蔡正元來挑戰」節目專訪，談及2024大選策略。主持人蔡正元詢問，2008年總統大選時，時任民進黨總統候選人謝長廷拿下41.55%得票率，明年民進黨總統參選人賴清德得票率是否會低於42%。

柯文哲說，他自己也在思考，賴清德最近民調都在35%左右，35%是賴清德的天花板還是地板；至於選舉戰略，柯文哲表示，一是打破地板，另一個是端看棄保會多厲害。

蔡正元詢問，選民會棄保國民黨總統參選人侯友宜還是柯文哲。柯文哲回應，都有可能，「誰贏，另一個就被棄保」；他認為，「白的投藍的很困難，藍的投白的容易」，而且深藍族群對他支持度很高。

蔡正元詢問，郭台銘若參選總統，柯文哲當選機率是否很低。柯文哲直接回說：「（機率）零啊」，郭台銘若參選，三組參選人都掛掉，且賴清德百分之百當選，現在就可以開香檳慶祝。

對於當前選情，柯文哲形容，現在大家開始比「憋氣」，看誰憋得比較久，但還有五個多月時間，還很難說。

蔡正元詢問，是否要找侯友宜、郭台銘聊聊談合作。柯文哲也說，他不曉得要談什麼，而且最氣的是國民黨主席朱立倫每天在講藍白合，但是怎麼合、都不知道。

至於區域立委提名，柯文哲表示，因為找不到人，民眾黨的區域立委提名總數不會超過十席，而他跟徐巧芯、羅智強還有些交情，「至少不會故意提名人把他拉下來，我們內部討論，哪一區不要派人」。

此外，柯文哲晚間也透過臉書再批評特別預算說，民進黨政府執政七年，帳面上看來績效優異，但根本是透過「獨步全球」的特別預算作假帳；疫情時編列紓困振興特別預算，雖有正當性，卻是利用民眾對疫情的懼怕上下其手。

柯文哲指出，紓困振興特別預算從一開始的600億元（台幣，下同，約19億美元），連續追加1500億元、2100億元、2600億元、1600億元等四次追加預算，結果要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，這項特別預算案等審計部審決報告出爐後，恐怕比「前瞻計畫」更不堪。

柯文哲 預算 賴清德

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