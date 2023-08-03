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黑白集／抄襲「吾道不孤」 林智堅們及其恩師們

黑白集
針對高師大論文被控涉抄襲，潘孟安澄清他的論文具有原創性，無抄襲疑慮。（本報資料照片）
針對高師大論文被控涉抄襲，潘孟安澄清他的論文具有原創性，無抄襲疑慮。（本報資料照片）

說實在，民進黨出了個形象閃亮、「雙碩士」鍍金的林智堅，已夠令人眼花撩亂，不敢置信。誰料，陸陸續續又爆出鄭文燦、蔡適應、江聰淵、蔣絜安的抄襲。這兩天，就連賴清德的競選總幹事--屏東縣前縣長潘孟安也被控論文抄襲，且幅度高達54％。看來，林智堅應該感到些許寬慰，覺得「吾道不孤」。

「林智堅們」面對問題的態度，巧妙各有不同。揭弊的藍委王鴻薇說，潘孟安的高師大碩論抄襲了六所大學的不同論文和網站，連錯字都照抄，簡直是「縫合的怪物」。但潘孟安自認論文有「原創性」，反控「政治力」不該進入校園。最耐人尋味的是高師大的態度，稱潘孟安的論文未達「撤銷學位」程度，要求他在兩個月內更正「瑕疵」即可。

有高師大如此相挺，也難怪潘孟安老神在在。高師大為此已開過四次審定會議，既然認定只是「瑕疵」，只要把瑕疵修一修，或許真的就過關。問題是，他還有另一篇台大國發所的碩士論文也被控抄襲，指導教授正是陳明通。陳明通現已退休，無法護航，這篇能否輕騎過關就很難說。

這些綠朝權貴，百忙之中都要去念一兩個碩士來為仕途鍍金，其上進值得稱許。問題是，為什麼要用抄的呢？再看他們的恩師們，事前盡情放水，事後百般呵護，不覺得有愧大學之道嗎？

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