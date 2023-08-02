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黑白集／朱主席若擔當 哪須小刀出鞘

黑白集

國民黨正式提名侯友宜參選總統，內亂卻波瀾迭起。屏東議長發動換侯不成，另一群人又喧嚷金溥聰刀口向內破壞團結，要求換軍師。豈料，彰化議長謝典林更選在侯友宜訪日前夕宣布退黨，令其難堪，時機非常刻意。謝典林趁亂捅自己人，這個狠勁，金小刀哪比得上？

侯友宜並非國民黨第一位非黨主席的總統參選人，韓國瑜就是，而侯還更弱勢。從5月被徵召算起，除幼兒園餵藥案是賴清德率隊誣陷，其他攻防多是禍起蕭牆。侯營邀金溥聰當軍師，主要是凝聚藍營人心，撲滅換侯陰謀。這些原是朱立倫主席的責任，但他對地方派系挺郭袖手旁觀，黨紀若有似無，還讓扮黑臉的金溥聰變成眾人箭靶，失職至極。

朱立倫或曾疏通反侯勢力，但他坐視郭台銘挖牆腳，讓選民直擊國民黨淪為金主與地方派系玩物而不思整飭，這對國民黨形象傷害很深。連黨都治不了，如何治國？藍營毫無主體性與紀律，支持者看在眼裡，恐怕政黨票都投不下去。

知台日本學者小笠原說，若無金溥聰整頓陣營，國民黨可能已分崩離析。此言不假。旁觀者尚且洞悉藍營無主，朱立倫還要裝作事不關己？

若換作是朱立倫自己選總統，他會容許地方派系鑿船破艙，逼得黨內小雞跳船嗎？朱主席若有擔當，哪輪到金小刀出鞘？

國民黨 侯友宜 賴清德

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