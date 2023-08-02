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藍退黨骨牌效應？朱立倫：的確有2、3位議長有意見

記者劉宛琳、林縉明／台北報導
國民黨主席朱立倫。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫。(本報資料照片)

彰化縣議長謝典林退黨是否造成骨牌效應？引發討論。國民黨主席朱立倫昨天受訪表示，不要製造謠言、恐慌，的確有兩、三位議長有些意見，但絕大部分都已表態堅定支持黨提名的總統參選人侯友宜，他說，這些議長大目標還是希望「下架民進黨」，只是做法上與黨中央或侯友宜有些不同，大家可以溝通，也對謝喊話「希望早點回來」。

本報系聯合報報導，傳出高雄市前市長韓國瑜在全代會前和朱立倫見面，表達若侯友宜9月民調沒起來要有備案。朱表示，兩人有見面，但否認談到備案，「這樣的放話對韓國瑜、侯友宜都是傷害。」朱立倫說，還有些惡意謠言，例如提到不分區立委，但都不是事實，他要替韓國瑜澄清。

媒體追問，若9月之後侯友宜民調沒起色，要組在野大聯盟是否會考慮讓侯當副手？朱說在最新黨內內參民調，侯友宜已超越民眾黨總統參選人柯文哲，與民進黨總統參選人賴清德差距已經非常小了。藍營人士透露，該民調顯示侯友宜確已在多個選區達到三成支持度。

謝典林退出國民黨，傳出還有人蠢蠢欲動。國民黨前秘書長李乾龍說就是「南部、屏東這些」，國民黨不團結就等著亡黨；不過，屏東縣議長周典論女兒、中常委周孟蓉昨表示會留在黨內，「除非黨不要我們，把我們開除。」

去年選上議長後退出國民黨、今年1月被國民黨開除黨籍的花蓮縣議會議長張峻表示，當初退出國民黨是因為地方黨部頻頻阻撓他參選議長，他退黨是向黨主席朱立倫抗議，政治理念上還是認同國民黨，也自認是正藍軍，國民黨已正式提名侯友宜，他會支持侯友宜。

國民黨台北市議員李明賢表示，李乾龍憂心「有聽到接下來大概會有九個正副議長可能會退黨」，希望立法院前院長王金平能幫忙化解；李昨受訪直言「這傳聞很久了啦…就是南部、屏東那些」，外界傳聞有九人退黨名單，但點一點最多五、六人，黨中央要注意骨牌效應。

此外，侯友宜今天返台，明天將邀請雙北立委「便當會」，希望透過溝通讓小雞安心，自己也一定會努力讓民調上升。

國民黨 侯友宜 民調

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