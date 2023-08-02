軌道建設被退 盧秀燕、張麗善：中央別再卡

斗六鐵路高架化評估被退回10次，雲林縣長張麗善表示，中央不該虧待雲林人。(記者陳雅玲／攝影)

前瞻建設補助爭議延燒，台中市長盧秀燕昨表態指台中人口、面積都比高雄大，補助款只獲配228億，六都倒數第二，對比高雄拿1265億，台中人很委屈很心酸，連台中捷運 藍線一再被退回修正5年，她拜託中央「不要再卡台中了」。

雲林縣長張麗善爭取斗六市區鐵路高架化，她昨也說，此案可行性評估也卡關4年，陸續被交通部退回10次，「高架化不僅是安全問題，更關係雲林人的尊嚴」，中央不應「台北看天下」，更不該虧待雲林人。

審計部公布前瞻計畫特別預算 審核報告，中央補助22縣市共5358億元，高雄獲1265億元占四分之一，是北市7倍，行政院長陳建仁前天指前瞻預算沒偏重特定縣市。

盧秀燕昨說，高雄已有兩條捷運，前瞻預算又補助三條；反觀台中只一條捷運，她上任快5年，捷運藍線案來回被中央打回票，始終不同意；最近案子送到行政院審，聽說中央又有意見，準備找理由再退回或擱置，「台中人拜託中央，不要再退回或擱置了，拜託拜託！」

中市交通局指出，捷運的顧問公司就這一、兩家，各縣市都找他們規畫，規格與模式應該相差不大，偏偏台中的計畫被要求反覆修改，捷運藍線的綜合評估，交通部從去年5月拖到今年2月才開審查會，提出的營造物價變動衝擊總經費估算等問題，市府都照辦。接著又以外界揣測有站點位置涉及某家利益為由，要求市府來回檢討說明，才同意維持原案。交通部2月通過綜合規畫，4月呈送行政院至今未果。

斗六市區鐵路高架化卡關4年，雲林縣工務處長汪令堯說，交通部來回審查，已退回10次，每次都有月台長度、橫渡線、維護成本等不同或重複意見要求修正，光是曲率半徑就解釋至少4次，縣府6月底已送出最新修正報告書。

交通部長王國材指出，台中捷運藍線綜合規畫案因設站位置改變、經費大幅增加衍生爭議，經中市府修正規畫報告後，交通部已在今年4月18日函報行政院，國發會審議中。