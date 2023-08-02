我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

柯文哲台南拚人氣 直搗賴清德本命區

台灣新聞組／台南2日電

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨晚直搗民進黨總統參選人賴清德台南本命區，為雲嘉南智庫台灣選哲之友會暨府城KP台灣選哲之友會成員授證、授旗，會場歡呼凍蒜聲不絕，被視為柯跨越濁水溪的大動作；綠營認為南北選民要的「氣口（閩南語『口味』之意）」不同，能否跨越有待觀察；藍營表示，台灣不能靠英雄式治國，要藍白合下架民進黨。

柯文哲到場受到支持者熱情歡呼，眾人高喊「阿伯選總統」、「阿伯我愛你」，柯文哲問與會者「相不相信現在政府？」台下高喊「不相信！」柯大笑說「我也不相信！」眾人哄堂大笑。柯文哲談及國家願景時，他認為應該滿足「政府是可信」等五大目標，但光是第一條，他很早就不相信現在的執政黨，基隆輕軌至今不見蹤影，改成捷運後，過了一年規畫還是一事無成。

柯文哲直搗賴清德本命區，有往南台灣深耕意味，國民黨台南市黨部主委林進旺以「兄弟爬山，各自努力」形容，強調國民黨政策是把年輕人的心喚回來，焰火式的政策對台灣沒幫助，國民黨有充分人才與執政經驗能帶領台灣，但必須藍白整合才能下架民進黨。

民進黨台南市黨部主委潘新傳說，民眾黨在南部較無組織，以年輕選票為主，整體來看對藍營衝擊較大，南部人重感情，講溫度，台北的模式是否能在台南發揮效應，進而跨過濁水溪，仍言之過早。他表示，南部人有話直說，但柯文哲講話真真假假，這樣「氣口」和南部人不一樣，民眾黨目前仍是靠網路打仗，這樣風格能否被接受，也待觀察。

柯文哲 民進黨 國民黨

上一則

男打死妻稱不滿炒股 查出邪教聯手害命

下一則

台積電專機直飛運補日廠人力 拚首座量產海外廠區

延伸閱讀

賴清德出訪巴拉圭過境紐約、舊金山 東進西出

賴清德出訪巴拉圭過境紐約、舊金山 東進西出
最新民調：侯友宜民調止跌緩升 七成國民黨支持者支持

最新民調：侯友宜民調止跌緩升 七成國民黨支持者支持
朱立倫：最新內參民調 侯友宜已追上柯文哲

朱立倫：最新內參民調 侯友宜已追上柯文哲
國民黨駐美副代表秦日新：我從未阻擋賴清德過境美國

國民黨駐美副代表秦日新：我從未阻擋賴清德過境美國

熱門新聞

前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)

江宏傑赴日開國際記者會控失聯 福原愛聲明反擊

2023-07-27 02:24
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂、撒冥紙，讓蔡女及家人承受不少壓力。(記者張議晨／翻攝)

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

2023-07-27 12:44

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量