柯文哲台南拚人氣 直搗賴清德本命區

台灣民眾黨總統參選人柯文哲 昨晚直搗民進黨 總統參選人賴清德台南本命區，為雲嘉南智庫台灣選哲之友會暨府城KP台灣選哲之友會成員授證、授旗，會場歡呼凍蒜聲不絕，被視為柯跨越濁水溪的大動作；綠營認為南北選民要的「氣口（閩南語『口味』之意）」不同，能否跨越有待觀察；藍營表示，台灣不能靠英雄式治國，要藍白合下架民進黨。

柯文哲到場受到支持者熱情歡呼，眾人高喊「阿伯選總統」、「阿伯我愛你」，柯文哲問與會者「相不相信現在政府？」台下高喊「不相信！」柯大笑說「我也不相信！」眾人哄堂大笑。柯文哲談及國家願景時，他認為應該滿足「政府是可信」等五大目標，但光是第一條，他很早就不相信現在的執政黨，基隆輕軌至今不見蹤影，改成捷運後，過了一年規畫還是一事無成。

柯文哲直搗賴清德本命區，有往南台灣深耕意味，國民黨 台南市黨部主委林進旺以「兄弟爬山，各自努力」形容，強調國民黨政策是把年輕人的心喚回來，焰火式的政策對台灣沒幫助，國民黨有充分人才與執政經驗能帶領台灣，但必須藍白整合才能下架民進黨。

民進黨台南市黨部主委潘新傳說，民眾黨在南部較無組織，以年輕選票為主，整體來看對藍營衝擊較大，南部人重感情，講溫度，台北的模式是否能在台南發揮效應，進而跨過濁水溪，仍言之過早。他表示，南部人有話直說，但柯文哲講話真真假假，這樣「氣口」和南部人不一樣，民眾黨目前仍是靠網路打仗，這樣風格能否被接受，也待觀察。