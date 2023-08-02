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新聞評論／濫用預算大撒幣 蔡政府債留曾孫

聯合報社論

審計部近日發表中央政府總決算報告，羅列蔡政府執政七年多來決算。其中備受矚目的是，蔡總統任內共提出11項「特別預算」，總金額超過2兆元(台幣，以下同)：由於都是「舉債」支應，至去年底止累計未償債務餘額已達5.69兆元。在野黨批評，這不止是「債留子孫」，已是「債留曾孫」。蔡政府自誇「財政紀律良好」，卻不斷濫用特別預算揮霍撒幣、規避監督，為台灣財政埋下嚴重禍根。

審計部是為政府財政收支及財務效能把關的最後一道防線，若連這道防線也失守，人民就完全陷入迷霧之中，不知道自己的政府到底拿人民納稅錢做了什麼。所幸，審計部還能就事論事，挺著腰桿說實話。

未償債務餘額5.69兆，是什麼概念呢？以今年中央政府總預算為例，編列的歲入是2.55兆元；換言之，台灣的長期債務相當於兩年多的政府歲入；用更通俗的話說，政府和人民要兩年多不吃不喝不花錢，才還得清這些債務。

幾天前，財政部剛針對審計部報告引發的「債留曾孫」問題發新聞稿澄清，稱蔡政府2016年5月上任時，繼承馬政府的長期債務為5.39兆元，至今年6月增為5.83兆元，僅淨增4350億元。如此輕描淡寫，其實遮掩了不少真相。事實上，根據主計總處去年的報告，到今年底止，台灣累計債務餘額將高達6.67兆元。亦即，今年短短一年，台灣累計債務將增加整整1兆元，這才是可怕的陷阱。尤其，政府無法讓人民感受到錢花在刀口上。

撇開債務的龐大金額不談，蔡政府任內編列了11項特別預算，把常態的行政經費和特殊狀況的特別預算交互混用，可謂任性到了極點，幾乎眼裡沒有財政紀律。以新冠肺炎的防治為例，蔡政府在2020年編列600億的「防疫及紓困特別預算」，這部分當然師出有名。但政府其後四度追加經費，先追加1500億，後來又連續三次分別再追加2100億，越來越上癮。這是利用人民的抗疫恐慌，來遂行自己的撒幣及控制欲。

不僅如此，在今年全球疫情告終之後，蔡政府還以「疫後強化經濟及社會韌性」為名，編列了3800億預算，繼續其豪華的撒幣買票之旅。檢視其內容，包括挹注台電及勞健保的1000億，和強化經濟及社會韌性的1000億，哪一項不是應放在一般行政預算裡做的事？從這個角度看，特別預算已成了一道巧門，專供蔡政府巧奪人民納稅款為己用的機關了。

再看日來引發熱議的前瞻計畫，從編列、審核到執行，皆是一路掉漆又縮水。讓人難以置信的是，蔡政府原本志大言大的軌道建設，最初占前瞻計畫經費的四成八，居於首位；但自2021年起，竟以「前瞻2.0」的名義，將軌道建設比重砍為二成三，等於腰斬。民眾不能不注意到其間的弔詭之處：新政策取名「前瞻2.0」，卻是因為達不到目標而倒退，再用數位化等其他項目灌水。至於那些做了一半或難以為繼的軌道建設，中央則稱地方可以「改變計畫」，或者日後改以年度預算來編列。施政可以隨便到這種程度，愛特別預算就特別預算，要一般預算就一般預算，讓外界根本無從監督，這是什麼責任政治？

面對蔡政府誇大不實的施政計畫和迷霧般的預算跳格，再加上一路隨興修改、隨興增加、隨興撒錢，一般民眾恐怕無法了解政府到底在做什麼。無論如何，「債留曾孫」絕非危言聳聽，尤其當台灣的少子化已積重難返，曾孫也還不了那些債。

預算 紓困 疫情

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