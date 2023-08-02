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民調：柯侯差距拉近 郭台銘參戰保送賴清德

記者屈彥辰／台北2日電
ETtoday民調雲1日公布最新總統大選民調，若是在「四腳督」情況下，民進黨總統參選人賴清德（左起）33.4％，民眾黨總統參選人柯文哲21.6％，國民黨總統參選人侯友宜21.0％，而鴻海創辦人郭台銘16.4％。(本報資料照片)
ETtoday民調雲1日公布最新總統大選民調，若是在「四腳督」情況下，民進黨總統參選人賴清德（左起）33.4％，民眾黨總統參選人柯文哲21.6％，國民黨總統參選人侯友宜21.0％，而鴻海創辦人郭台銘16.4％。(本報資料照片)

ETtoday民調雲昨公布最新四腳督民調，民進黨總統參選人賴清德支持度33.4%、民眾黨總統參選人柯文哲支持度21.6%、國民黨總統參選人侯友宜支持度21.0%、鴻海創辦人郭台銘支持度16.4%；如果郭台銘堅持獨立參選到底，柯文哲支持度最受影響，將減少7.2%，其次為侯友宜減少3.3%，賴清德減少2.2%，郭的參選將同時對另外三位參選人造成影響。此外，有72.8％的國民黨支持者表態支持侯友宜。

ETtoday民調雲在7月28日至30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，根據最新民調顯示，四腳督的情況下，賴清德支持度33.4%、柯文哲支持度21.6%、侯友宜支持度21.0%、郭台銘支持度16.4%。賴清德維持領先外，柯文哲、侯友宜將只差0.6％。

民調顯示，「三腳督」戰局之下，賴清德支持度為35.6%，柯文哲支持度為28.8%，侯友宜支持度為24.3%，賴柯間的差距為6.8%，賴清德僅微幅領先。

在「四腳督」的情況下，賴清德、柯文哲的差距將擴大為11.8%。若郭台銘加入戰局，柯文哲的支持度明顯受到影響，減少7.2%；侯友宜減少3.3%，賴清德僅減少2.2%。

經民調交叉分析後發現，郭台銘加入戰局後，挺柯文哲的泛藍認同者比例由38.4%變成19.7%，減少18.7％，不支持任何政黨者由43.9%變成32.4%，減少11.5％。此外，民眾黨認同者比例由92.2%變成79.9%，顯示郭台銘也能獲得部分民眾黨支持者的支持。

民調顯示，在郭台銘加入戰局後，未表態的泛藍認同者比例由22.1%變成11.3%，減少10.8％；據民調，如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人？以賴清德的鐵票比例92.4%為最高，其次依序為侯友宜82.8%、柯文哲74.3%、郭台銘65.2%。

根據該媒體過去調查，過去政黨傾向支持國民黨的民眾，願意投給侯友宜者皆未達7成，最新民調顯示，已有72.8％國民黨支持者力挺侯友宜；政黨傾向支持民進黨者，則93.8%支持賴清德；政黨傾向民眾黨者，有92.2%支持柯文哲。

賴清德 侯友宜 柯文哲

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