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民眾黨「Vote White」涉種族歧視 標語急下架

台灣新聞組／台北1日電
民眾黨的英文官網被發現有「Vote White Vote Right」的標語，引起網友熱議。（取自台灣民眾黨官網）
民眾黨的英文官網被發現有「Vote White Vote Right」的標語，引起網友熱議。（取自台灣民眾黨官網）

台灣民眾黨英文網站使用「Vote White，Vote Right」標語引起熱議，被部分外媒指意同「投給白人、右派」涉及種族歧視。民眾黨被批評後，黨內立委賴香伶在臉書「標記」美國前總統川普，並留言指涉民進黨「側翼」，被認為提油救火。台灣民眾黨發言人林子宇昨天表示，適逢網站翻修，爭議圖文已下架。

林子宇表示，起初用意是為了表達支持「白色力量是一個正確選擇」，有不同聲音會接受，但不希望外界藉此帶風向；賴香伶的小編也是求好心切，在英文內容專業度上未來也會再討論與把關。

民進黨表示，民眾黨官網文宣用字涉及敏感種族歧視問題，民眾黨及其政治人物需要的是即時反省與更正錯誤，不是只想轉移焦點，甚至把笑話鬧到國際；國際事務與外交工作是執政所需要的高度專業，尤其是民眾黨主席柯文哲正在進行總統選舉活動，對相關歧視用詞所造成的爭議應該立即更正，並重申正確的態度才是負責任做法。

時代力量發言人余佳蒨說，難以想像台灣有主要政黨及其黨籍立委毫無察覺，甚至為了自我辯護把戰火引致川普身上，輕率程度令人難以置信。

種族歧視 川普 民進黨

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