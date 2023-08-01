新聞評論／地方派系「尾巴搖狗」 台灣民主倒退惡兆

彰化縣議長謝典林宣布退出國民黨，外界關心是個案，還是第一張骨牌。圖為謝典林（左）日前陪同鴻海創辦人郭台銘（中），為北斗鎮長候選人顏宏霖助選。（本報資料照片）

這次總統大選，各黨派都大談改革與民主。但與此相左的是，各陣營都極力拉攏地方派系，包括具有黑道背景的地方人物，以求擴大基本盤。放眼全台，各地派系都出現「多方押寶」的景象，家族中人分別力挺藍綠白或郭台銘 ，政黨也任其需索。這種現象，顯示台灣民主政治淪為「尾巴搖狗」，是一個惡兆。

最近在選戰中多次公開力挺郭台銘的彰化縣議長謝典林，昨天宣布退出國民黨 ，投下一顆震撼彈。謝典林的理由是，為避免其長姊——現任國民黨副秘書長、藍軍立委謝衣鳯為難，「暫且先離開國民黨」。這種選擇，就是兩面押寶，以維持家族的最大政治效益。事實上，就在謝典林宣布退黨前夕，他剛連續兩日分別陪同郭台銘和柯文哲 拜廟；可見，謝家其實是三方押寶。其母鄭汝芬長期擔任國民黨民代，對於謝典林退黨，只說他「有他的掙扎」。

率先將政治觸角伸向國民黨地方派系的，是民眾黨的柯文哲。柯文哲去年就頻向脫離國民黨參選苗栗縣長的鍾東錦示好，鍾東錦當選後，柯文哲更與其上演「合體秀」。此外，柯文哲也藉參拜為名，「巧遇」大甲鎮瀾宮董事長顏清標，示好之情溢於言表。

傳聞可能「獨立參選」的郭台銘，其競選行程也以國民黨地方派系要角為主要接觸對象。包括屏東議長周典論、彰化議長謝典林、南投議長何勝豐等人，皆被歸為「挺郭」議長。此外，郭台銘多次拜會顏清標和雲林縣前縣長張榮味等人，頗有營造「地方包圍中央」以分裂國民黨之意。郭、柯的競相拉攏，無形中墊高地方派系身價，讓過去被視為不利民主發展的地方派系鹹魚翻生，成為奇貨可居。

民進黨對地方派系的拉攏同樣不遺餘力。賴清德為了爭取英系要角、嘉義縣大老陳明文的支持，提名其子陳冠廷接棒參選立委。其間，陳冠廷捲入超貸風波，卻安然度過。對照賴清德以高道德標準對其他提名人「斷然處置」，陳冠廷獲得特殊禮遇，可見賴清德對地方派系低頭妥協的苦衷。

李登輝執政時，國民黨被貼上「黑金」標籤，主要是與財團和地方派系利益糾纏不清。許多地方派系的立場選擇，並非基於政黨認同，而是基於利益取向。例如陳明文，原為國民黨地方派系要角，在2000年時見風轉舵加入民進黨；行政院長陳建仁，則出身國民黨高雄白派家族。再如顏清標，其子顏寬恒多次獲國民黨提名選立委，其女顏莉敏則為現任台中市副議長。如今柯文哲、郭台銘均刻意拉攏，顏家也樂得多邊投資。

另一位國民黨「挺郭」議長周典論，去年在民進黨屏東縣長黨內初選時，便曾因跨黨挺周春米，引發爭議。這次周典論挺郭，傳出與兩個女兒周孟蓉、周佳琪想爭取國民黨區域及不分區立委提名有關。張榮味之妹張麗善是雲林縣長，但他為爭取女兒張嘉郡出任國民黨不分區，也利用交好郭台銘當槓桿。這些派系人物無論押寶幾方，甚至稱推動「郭柯合」，其算計均非為公義。

從過去經驗看，從未有政黨因為豢養地方派系而強大，只有地方派系扮演牆頭草或為私利予取予求，而汙損政黨形象，或成為政黨腫瘤。這次大選，若地方派系身價水漲船高，後果顯非民眾所樂見。三黨參選人和郭台銘都必須認清，拉攏地方派系無助提升己身形象，卻可能留下嚴重後遺症，日後不斷遭到政治勒索，結果將大開民主倒車。各黨的不分區立委名單上，若充斥著地方派系人物，我們呼籲選民要共同唾棄。