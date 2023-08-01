謝典林拋退黨震撼彈 傳國民黨9正副議長恐跟進

彰化縣議長謝典林（右）宣布退出國民黨，外界關心是個案，還是第一張骨牌。圖為鴻海創辦人郭台銘（左）日前赴彰化縣北斗奠安宮參拜，兩人互動頻繁。（本報資料照片）

被視為「挺郭台銘 派」的彰化縣議會議長謝典林昨天宣布退出國民黨 ，引發熱議。國民黨總統參選人侯友宜 昨在參訪東京媽祖廟會後回應：「尊重，令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走。」

謝典林是繼南投縣議長何勝豐後，第二個挺郭的退黨議長，國民黨台北市議員李明賢爆料，接下來還有9個正副議長要退黨；前立委郭正亮昨也指出，中台灣這個氛圍已經整個散開了，除了何勝豐、顏清標、謝典林外，「據我了解還不止，還沒完呢」。而同樣未出席全代會的屏東縣議長周典論則被點名，是接下來是否退黨的重點觀察對象。

本報系聯合報報導，侯友宜競選辦公室發言人柳采葳表示，謝典林退黨絕對是警訊，但還是有化解、弭平的空間，不至於引發骨牌效應，只是，一旦郭台銘投入選戰，「國民黨就不用玩了」；國民黨須做選戰調整，努力將挺郭勢力拉回同一陣線。

近來幾家媒體的2024總統大選「四腳督」民調均顯示，鴻海創辦人郭台銘支持度可能落到最後，但郭陣營仍朝獨立參選方向做規畫。據鏡週刊報導，一位不願具名的藍營前黨務高層分析，背後可能隱含兩大目的：一，營造參選氣勢；二，向民眾黨總統參選人柯文哲「秀肌肉」，創造出雙方合作的空間。該前黨務高層指出，郭台銘近來與地方派系見面時，曾一度提及柯文哲要維持民眾黨運作，需大量資源支撐，「顯然郭還沒放棄『郭柯配』或與民眾黨合作的可能性。」而郭營深知自身要有實力，「之後才有談的機會。」郭營會盡量衝高連署書數量，「這樣才能進可攻，退可守。」

聯合報報導，郭台銘前天出發訪美，規畫明天拜會美國季辛吉宣傳「和平宣言」，被解讀為為獨立參選暖身。郭8日返台。挺郭派國民黨地方人士表示，郭返台後就會決定宣布參選總統時間，最快中旬發表參選聲明。