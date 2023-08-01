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賴清德彰化北斗助選 許展維涉弊案退選

記者簡慧珍／彰化1日電
進黨主席、總統參選人賴清德（左二）彰化縣北斗鎮，推薦鎮長補選候選人江熊一楓（右）、立委參選人吳音寧（左）。（記者簡慧珍／攝影）
進黨主席、總統參選人賴清德（左二）彰化縣北斗鎮，推薦鎮長補選候選人江熊一楓（右）、立委參選人吳音寧（左）。（記者簡慧珍／攝影）

彰化縣北斗鎮長補選被視為2024年總統和立委選舉的前哨戰，民進黨主席、總統參選人賴清德昨到北斗鎮為鎮長補選候選人江熊一楓、立委參選人吳音寧等人助選，也行銷自己的農民政策，要在場農民有志氣，為台灣2350萬人生產安全健康足夠的糧食。

北斗鎮長補選周六舉行，上周六黃金周末，無黨籍候選人顏宏霖接連獲鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲支持，加上彰化議長謝典林昨凌晨宣布退出國民黨，更讓這場地方級選舉備受矚目。

賴清德推薦江熊一楓，稱讚她過去13年擔任縣議員，做事有魄力；頼也推薦北農前總經理吳音寧沒擔任公職期間仍關心農民，盼「彰化縣四席全上」，農業大彰化講話更有力。

【記者劉星君、丘采薇／連線報導】被視為屏東縣前縣長潘孟安「接班人」的民進黨屏東縣二選區（屏東南區）立委參選人許展維及妻子許慧玲，日前涉短報政治獻金並違反政府採購法遭檢舉，檢訊後令許展維諭台幣20萬元(約6358.5美元)交保，許7月31日在臉書發長文宣布退出下屆立委選舉，且絕不會推孩子接班參選，要堅定政治信仰與價值。

賴清德 民進黨 郭台銘

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