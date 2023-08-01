前瞻經費中央補助多 高雄市戰雙北

高雄市獲1265億元前瞻建設經費，將近台北市7倍，且補助經費軌道建設占比最高，引起藍營民代質疑。圖為獲前瞻計畫補助進行全面性改建的高雄前鎮漁港。（中央社）

高雄市獲1265億元前瞻建設經費，將近台北市7倍，且補助經費軌道建設占比最高，引起藍營民代質疑。高雄市捷運 工程局昨以交通部資料指出，高雄前瞻軌道補助經費在新北、桃園、台中之後，未獲獨厚，且中央推出前瞻軌道建設前，台北市先獲1兆2384萬餘元軌道經費，和其他縣市相比，北市是得天獨厚。

新北市捷運局回擊「別把中央分攤、前瞻補助、前瞻軌道補助混為一談」；台北市政府表示，雙北大眾運輸需求原本就大，每條捷運路線都經嚴謹效益評估，並達到自償性，金額尚包含地方政府自行負擔，非全數為補助。

高雄市捷運局稱，根據交通部資料，前瞻軌道新北市有7案獲中央補助1202億元，桃園市4案獲補助1437億元，台中市4案也獲補助1226億元，高雄3案獲補助1025億餘元，補助金額在新北、桃園、台中之後。

台北市長蔣萬安說，盼中央補助款公平合理，尤其軌道捷運建設經費非常龐大，工程進行也耗時，前瞻相關補助款希望錢用在刀口上。

行政院長陳建仁表示，台北市是全國有最多統籌分配稅款和一般性補助款的城市，今年就高達650億元，前瞻建設預算 沒有偏重哪個特定縣市，不可以信口開河。