謝典林退國民黨 謝衣鳯：不想被誤會姊弟唱雙簧

謝衣鳯關心彰化農業，參加彰化2023花筍節活動，跟農委會主委陳吉仲到小農攤位了解農產品行銷困境。（本報資料照片）

彰化縣議會議長謝典林宣布退出國民黨 ，為彰化政壇投下震撼彈。謝典林的姊姊謝衣鳯擔任國民黨彰化縣黨部主任委員，今天表示，她和弟弟在下屆總統選舉的過程中想法不同，外界認為是唱雙簧，總是見縫插針，弟弟承受不住壓力宣布退黨，她站在家人的立場給予尊重和支持，她站在縣黨部主委的立場感到惋惜。

據了解，謝典林的退黨聲音日期為7月24日，也就是國民黨全代會的第二天，但選在侯友宜訪日的今天公開宣布退黨，對此謝衣鳯說，家人已經勸謝典林別退黨勸了很多天，謝典林有自己的考量，選在哪一天退黨和發表聲明只是時間點的問題，外界不必過度揣測附會。

「到底是誰說我和弟弟都要參選下屆縣長？」謝衣鳯說，外界認為她和弟弟唱雙簧，喜歡挑這個議題來見縫插針，確實令他們感到困擾，但所謂都要參選縣長件事是個「故事」，希望外界停止純屬子虛烏有的過度衍伸和過度揣測。

謝衣鳯表示，她已經講過很多次，她身為國民黨彰化縣黨部主委，有個「框架」在那裡，首先要說的是郭台銘 是藍營重要的一分子，還沒宣布參選總統之前，只要藍營的候選人和黨內同志 不是鼓吹他要獨立參選，跟郭公開出席活動，都是在大家共同團結合作希望可以政黨輪替的目標下面。

謝衣鳯又表示，在柯文哲的部分，只要藍營同志不涉及組織動員以及為（台灣民眾黨）候選人來站台從事競選的工作，在這種情況下，黨內的同志跟他可以有工作上的合作，到目前縣議長（謝典林）都沒有超越這個範圍之外，但還是有非常多的媒體會對此作文章，她認為在這種情況下萬一他（謝典林）跨越這個紅線，縣黨部當然會處理，可是今天他承受不住這個壓力就宣布退黨，身為他的家人只能給予尊重和支持，身為縣黨部主任她感到惋惜。