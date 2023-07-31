最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

美麗島電子報董事長吳子嘉29日公布7月份的2024年大選民調 ，若是三強競逐，民進黨總統參選人賴清德 支持度為35.1％，民眾黨總統參選人柯文哲支持度為24.0％，國民黨總統參選人侯友宜 支持度為19.9％。

當被問到「2024選總統絕不投票給誰，或最不希望看到誰當選總統」，民調顯示，依序為賴清德29.1％、柯文哲17.7％、侯友宜16.1%、鴻海創辦人郭台銘12.6％，也就是選民最不希望賴清德勝選。

柯文哲在6月的民調支持度為28.6％，7月支持度為24.0％，暴跌4.6個百分點，跌幅非常大。侯友宜在全代會過後，支持度較6月上升2.8個百分點。

2024總統大選若是四腳督，民調結果顯示，賴清德33.1%、柯文哲20.7%、侯友宜17.3%、郭台銘12.8%。吳子嘉表示，根據民調顯示，若郭台銘出來選，藍白全都敗。若是「郭柯配」參選？民調結果顯示，賴清德33.8%、郭柯配30.7%、侯友宜17.4%。至於為何不是柯郭配？吳子嘉認為，他覺得郭台銘具有分裂國民黨的能力大於柯文哲。

吳子嘉表示，這幾組參選人賴清德的爭議性最大，因為反對他的有3成到3成5，百分之百支持他的也有2成到2成5，所以賴清德目前就打基本盤，這是他現在的選舉策略。

吳子嘉並指出，當被問到「若鐵票指『唯一支持某候選人或某政黨否則不投票』，民眾自認2024總統選舉是誰的鐵票」，有21.8％堅定投給賴清德，其次為侯友宜10.9％、柯文哲9.1％、郭台銘5.0％，但有43.1％認為自己不是誰的鐵票。