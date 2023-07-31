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彰縣議長退出國民黨 政壇估郭台銘將宣布選總統

台灣新聞組／台北31日電
鴻海創辦人郭台銘（中）日前由彰化議會議長謝典林（左）陪同，為北斗鎮長候選人顏宏霖助選。(記者劉明岩／攝影)
鴻海創辦人郭台銘（中）日前由彰化議會議長謝典林（左）陪同，為北斗鎮長候選人顏宏霖助選。(記者劉明岩／攝影)

國民黨籍彰化縣議長謝典林驚傳退出國民黨。謝典林今凌晨在臉書表示，即日起退出中國國民黨。謝典林從國民黨徵召之初，就一路支持鴻海創辦人郭台銘，而郭台銘在國民黨全代會後積極與地方派系連繫，除了說明參選決定，也正在布局連署據點，謝典林是繼南投縣議長何勝豐之後，第二個喊退出國民黨的黨籍民代，可能引發後續退黨效應。

謝典林宣布退黨後，郭台銘隨即留言致謝，「唯有在野團結整合成功，取得總統、立委大選勝利，才能將中華民國從戰爭邊緣拉回和平正軌，我們繼續一起努力」。

謝典林表示，國民黨在野期間，他沒有離開過，面對明年的總統大選，他也相當認同必須團結所有力量，才能下架貪腐無能的政府，但局勢演變至今，卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛。身為基層黨員，他也希望能夠促成在野大團結，「雖千萬人，吾往矣」（國民黨全代會當天，郭台銘也發文同樣一句話）。而謝退黨聲明落筆日期在7月24日，是否說明723全代會隔天，謝典林就做了退黨的準備，耐人尋味。

謝典林在國民黨提名侯友宜參選總統後，遇到媒體詢問時，先是「支持黨提名人選」，後來就改為「支持非綠陣營的總統」，直到在臉書宣布退出國民黨，不再曖昧不明，正式表態。謝典林此舉，也被解讀郭台銘可能會宣布參選總統，侯友宜的處境將更加艱難。

謝典林與胞姊立委謝衣鳯存在著競合關係，除謝典林挺郭、謝衣鳯挺侯外，政壇一直傳說謝家是在打「雙保險」算盤，但其實謝家除謝典林外，可說是挺侯的，在侯友宜到縣議會拜會時，謝典林的父親及兒子都到場，押著他表態一家三代力挺，但最後謝典林卻如脫繮野馬，為挺郭而退黨，無形也傷害到兼任縣黨部主委的謝衣鳯。

謝典林退出國民黨，對於地方政治生態會產生巨大影響。政壇人士指出，謝衣鳯是國民黨下屆彰化縣長的熱門人選，而傳聞謝典林也有意角逐，如今，他的退黨更為下屆彰化縣長選情投下變數，甚至牽動下屆議長選舉，謝典林的賭注相當大，當然，如果他順利協助郭台銘選上總統，就另當別論了。

國民黨 郭台銘 侯友宜

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