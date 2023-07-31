郭台銘啟程訪美 籲推主流民意大聯盟

鴻海創辦人郭台銘 昨天啟程訪美，他表示，現在是台灣面臨戰爭和和平的關鍵時刻，但在野各政黨不是「網內互打」，就是遲未回應六成「下架民進黨 」的主流民意之整合行動；他呼籲，無論是非綠或是在野，各政黨領袖都能開大門走大路，盡速推進「主流民意大聯盟」的整合工作，用具體行動回應基層民眾，創造總統大選與立委選舉，母雞與小雞的雙贏。

郭台銘表示，距離他上次訪美不過才100多天，但不論台灣或個人面對的政經環境卻已大不相同。本此訪美除了拜訪學養豐富的戰略專家與智庫朋友，請教讓台灣遠離戰爭、永保安康的方法；同時也希望讓美國友人了解，台灣真正的主流民意是要和平，不要戰爭，台灣不希望變成下一個烏克蘭。

郭台銘說，在台灣面臨戰爭和和平的關鍵時刻，超過六成的台灣選民認為，只有在2024大選下架民進黨，才能讓台灣轉危為安。遺憾的是，目前在野各政黨，有的是受制於既有的形式規則，有的陷於政治攻防的敵友誤判，除了時常出現的網內互打，更遲遲未見回應主流民意的具體整合行動。

郭台銘呼籲，無論是非綠或是在野，各政黨領袖都能開大門走大路，儘速推進「主流民意大聯盟」的整合工作，用具體的行動回應基層民眾的心聲，創造總統大選與立委選舉，母雞與小雞的雙贏。

郭台銘表示，未來他的「祈福之旅」將深入基層，投入他畢生資源，讓堅持兩岸和平、經濟繁榮及政治清廉的基層從政者，都可以不憂不懼地朝向成功的勝選之路，大步邁進。