侯友宜訪日拜會政要 將訪松本樓 宣誓守護中華民國

國民黨總統參選人侯友宜率團赴日本進行三天的「友誼之旅」。(本報資料照片)

國民黨總統參選人侯友宜 今天率團赴日本 進行三天的「友誼之旅」，預計拜會國會議員、僑界友人等，並接受日本媒體NHK、朝日新聞的專訪。此行也是前總統馬英九在2007年參選總統訪日後，暌違16年，國民黨再次有總統參選人造訪日本。侯將在第三天參訪與中華民國 歷史有深厚淵源的「松本樓」，宣誓守護中華民國決心。

侯辦表示，國民黨長久以來與日方政界包括政府官員、國會議員及不少政黨等，有著相當的歷史淵源及深厚的情誼。侯友宜本人也說，台日關係密不可分，也因此在國民黨全代會徵召提名他參選總統後，便首訪日本。這場「友誼之旅」行程，除讓各界更了解侯友宜外，也期盼台日雙方無論在區域安全、政治及經貿等層面與議題，都能有更緊密交流和實質合作。

侯辦指出，「日華議員懇談會」長年以來在增進台日關係上扮演相當關鍵的角色，侯友宜此次也特別專程拜訪日本眾議員古屋圭司，茶會則選在日本眾議院內的會館，相當難得；此次「日華懇」的國會茶會，同時邀請僑界參與，也是有史以來第一次，格外具有意義，屆時侯友宜將與各政黨的國會議員進行深度互動與交流。

侯辦提到，侯友宜無論擔任市長或過去警職期間，都有不少涉外事務經驗，此次參選總統，外交事務當然也是重要的面向，無論是訪日或之後的訪美，都會清楚讓國際友人了解，侯友宜是最有能力維持區域和平、台海穩定，以及守護台灣安全的中華民國總統參選人。

侯友宜除拜會重要官員，也會參訪知名的「松本樓」。東京松本樓創立於1903年，據傳，國父孫中山當初被袁世凱政府逼迫海外流亡時，處境艱辛，只能在東京召集追隨者，重新豎起革命大旗，他在日本時，受到好友梅屋莊吉鼎力相助，松本樓更成為孫中山與追隨者的聚會場域，也因此，松本樓在中華民國史上具有特殊的政治意義。