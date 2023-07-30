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挺郭彰化縣議長退出國民黨 政壇猜測郭台銘將宣布選總統

記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議長謝典林（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）日前赴彰化縣北斗奠安宮參拜，兩人互動頻繁。(記者黃仲裕／攝影)
彰化縣議長謝典林（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）日前赴彰化縣北斗奠安宮參拜，兩人互動頻繁。(記者黃仲裕／攝影)

力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統的彰化縣議長謝典林，在國民黨提名侯友宜參選總統後，他遇到媒體詢問時，先是「支持黨提名人選」，後來就改為「支持非綠陣營的總統」，直到台北時間31日在臉書宣布退出國民黨，不再曖昧不明，正式表態。謝典林此舉，也被解讀郭台銘可能會宣布參選總統，侯友宜的處境將更加艱難。

在國民黨還未提名侯友宜前，謝典林就積極表態挺郭，除了安排郭台銘到縣議會與議員座談外，更動員群眾，為郭台銘舉辦中部場晚會，甚至在國民黨決定徵召侯友宜塵埃落定，他還是在臉書發文「這是我兄弟，阿銘。」還說兩人像閨密一樣「聊了很多」，顯然對郭一直無法忘情。

本月29日下午，他陪同郭台銘為無黨籍北斗鎮長候選人顏宏霖助選，就被媒體問到是否持續力挺郭台銘時，他似語露玄機說：「等宣布以後，再說」，果然，31日晚間，他就宣布退出國民黨。媒體最早獲知他將退黨訊息，是他的胞姊謝衣鳯的line群組，隨後，謝典林再於臉書宣布退黨。

謝典林與胞姊謝衣鳯存在著競合關係，除謝典林挺郭、謝衣鳯挺侯外，政壇一直傳說謝家是在打「雙保險」算盤，但其實謝家除謝典林外，可說是挺侯的，在侯友宜到縣議會拜會時，謝典林的父親及兒子都到場，押著他表態一家三代力挺，但最後謝典林卻如脫繮野馬，為挺郭而退黨，無形也傷害到兼任縣黨部主委的謝衣鳯。

謝典林在退黨聲明中，對謝衣鳳有這麼著墨： 「我很敬愛我的大姊謝衣鳳，她身兼中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委，也是立法委員，許多重責大任壓在她的肩膀我也相當不捨。跟大姊是家人，但也是獨立的個體，我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨。在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵。」

謝典林退出國民黨，對於地方政治生態會產生巨大影響。政壇人士指出，謝衣鳯是國民黨下屆彰化縣長的熱門人選，而傳聞謝典林也有意角逐，如今，他的退黨，更為下屆彰化縣長選情投下變數，甚至牽動下屆議長選舉，謝典林的賭注相當大，當然，如果他順利協助郭台銘選上總統，就另當別論了。

國民黨 郭台銘 侯友宜

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