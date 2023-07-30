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前瞻挨轟錢沾 國民黨議員曝高雄拿近四分之一

記者林麗玉／台北30日電
台北捷運環狀線就研提可行性研究及綜合規畫，爭取中央前瞻經費補助。（本報資料照片）
台北捷運環狀線就研提可行性研究及綜合規畫，爭取中央前瞻經費補助。（本報資料照片）

中央前瞻計畫遭民眾黨主席柯文哲指變「錢沾」，並質疑軌道建設38項僅完成2項，完成率只有5.3%。審計部日前又公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，國民黨議員游淑慧在臉書說，這分報告揭露驚人事實，前瞻預算中央共補助地方5358億（台幣，下同，約171億美元），台北市獲184億元占3.4%，高雄市卻獲1265億元補助，引發網留言酸「親生的果然不一樣，暖男市足足多了快10倍！」

至於錢花到哪裡去？游淑慧也舉高雄市的前鎮漁港為例，原先高雄市府僅向中央申請經費約3000萬元，預計進行小幅度改建，但時任行政院長蘇貞昌認為，需要進行一次性規畫，因此經費一路從3000萬元，大幅提升至60億元，最後行政院於去年底核定增加至81億元。

游淑慧說，「天啊，台北比高雄少了千億元，氣死我」，北市獲184億元補助，不僅比不上六都第一名的高雄市1265億元、第二名的新北市927億元，就連非直轄市的雲林縣補助203億元、嘉義縣補助243億元、屏東縣222億元都比台北還高。

游說，之所以高雄市補助金額高，因有八名立法委員都是民進黨籍，前瞻計畫當然要「給好給滿」，截至現在前瞻補助總數5358億元，一個高雄市拿了將近四分之一的數目。

她也提到，或許也有人會說中央沒虧待藍營縣市，因新北市也拿了不少。但那是因為新北市12名立委中，有九位是民進黨籍，最重要的是，蘇巧慧也是前行政院長蘇貞昌的女兒，就在新北市當立委，當然要好好照顧。

游淑慧問，台北市僅拿到184億元的前瞻補助，排名全台第九名，比高雄市少千億，很顯然就是虧待台北市，毫無公平性可言，這對台北市民來說非常不公平。

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