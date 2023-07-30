柯開唱拚聲量 募款破億元 賴也已展開 侯尚未啟動

民眾黨總統參選人柯文哲29日開售票演唱會載歌載舞。(圖：柯文哲競辦提供)

民眾黨總統參選人柯文哲 昨天舉辦「KP SHOW」售票演唱會，下月民眾黨慶，柯也將拍賣個人貼身物品，知情人士透露，截至上個月，柯的募款金額已突破1億元(台幣，下同，約316萬美元)大關。民進黨總統參選人賴清德 也已展開募款，但國民黨總統參選人侯友宜 仍未啟動，一位藍營前縣市長表示，「母雞吃不飽，小雞都快餓死了」，黨主席朱立倫要do something。

柯文哲演唱會門票高達8800元，仍吸引超過300位柯粉購票入場相挺，柯文哲妻子陳佩琪及柯父母都到場支持。演唱會最高潮，柯文哲對台下的陳佩琪獻唱「我只在乎你」，陳聽了感動落淚。

柯在臉書表示，有人笑他當搞笑藝人，有人說他自我感覺良好，事實是「創新是弱勢者的義務」，在資源如此不對等狀態下，必須用創意突圍。「我們合唱的每一首歌曲，是我們共同的記憶，也拉近了台上台下、所有人民的距離」，這樣的互動和共鳴，就是改變台灣政治文化的起點。

柯5月啟動的小額捐款帳號，上線不到3個小時，募款金額突破千萬元，還推出T恤、行動電源、水壺等募款小物；民進黨總統參選人賴清德募款網站也在6月27日上線，僅半天時間金額就衝破了千萬元，兩波募款小物也都秒殺；侯友宜則尚未啟動募款與周邊商品販售。

侯友宜競辦發言人吳亮賢表示，相關競選活動都在規畫及推動中，侯會跟黨中央及所有黨籍立委參選人密切合作，透過廟口開講、走訪地方、參訪產業等方式，直接與民眾及基層互動。

一位藍營前縣市長表示，「母雞吃不飽，小雞都快餓死了」，朱立倫既然當老大就要勇於承擔，大家選舉缺糧又缺錢，去基層問問就知道了，「大水庫不放水，下面的水都枯竭了」。

監院：演唱會結餘須列政治獻金

柯文哲辦演唱會收入不進政治獻金專戶，被質疑是選舉募款鑽漏洞。監察院財產申報處處長陳美延說，政治獻金法並沒有禁止募款方式，但若為選舉舉辦活動餐會、演唱會等，讓更多人來支持參選人競選，售票所得扣除成本支出如場地費、樂團費等，有結餘就須列政治獻金收入，並開收據，比照募款餐會的申報方式。